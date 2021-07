Pagani. Aperte le iscrizioni per l’asilo nido comunale

L’asilo nido, allocato in via Pittoni n. 1, ospiterà 20 bambini

Da oggi è possibile iscrivere i propri figli all’asilo nido del comune di Pagani. “Dopo un iter tortuoso, partito nel luglio del 2019, finalmente dal prossimo settembre le famiglie paganesi potranno usufruire di questa opportunità di welfare tanto attesa”, si legge in una nota diramata dal sindaco De Prisco.

Le iscrizioni all’anno educativo 2021-2022 saranno aperte fino al prossimo 16 agosto, alle ore 14. Tutte le procedure sono seguite dall’azienda consortile dei servizi sociali, Agro Solidale, di cui il comune di Pagani è ente capofila.

L’asilo nido, allocato in via Pittoni n. 1, ospiterà 20 bambini. A gestirlo per 10 mesi, più eventuali altri 6, sarà il raggruppamento temporaneo costituito da “Cooperativa Sociale Il Girasole ARL Onlus” e “Emora Cooperativa Sociale Onlus”, vincitore di bando.

Potranno essere iscritti all’Asilo Nido i/le bambini/e residenti nel Comune di Pagani e, ove disponibili, residenti negli altri Comuni dell’Ambito, che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto i tre mesi e non abbiano compiuto il terzo anno d’età (trentasei mesi). Coloro che compiono tre anni durante l’anno scolastico acquisiscono il diritto alla frequenza fino alla chiusura dello stesso.

I criteri di valutazione sono chiariti nell’avviso pubblico. La domanda di iscrizione al servizio dovrà essere compilata sull’apposito “Modello A” scaricabile dal sito web di “Agro solidale” www.agrosolidale.it o disponibile presso il Segretariato Sociale, localizzato presso la sede distaccata del Comune di Pagani, o all’Ufficio Protocollo di “Agro solidale”, sito in Pagani, Via Pittoni, n.1.

Le quote di compartecipazione, suddivise in 5 fasce di reddito ISEE, variano dai 50 ai 350 euro.

Le domande devono pervenire al Segretariato Sociale di “Agro Solidale”, presso la sede distaccata del Comune di Pagani o all’Ufficio Protocollo di “Agro solidale”, sito in Pagani, Via Pittoni,1 o via pec all’indirizzo agrosolidale@pec.it, o via email all’indirizzo info@agrosolidale.it, entro le ore 14,00 del 16 agosto 2021.