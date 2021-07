San Valentino Torio. Trova i ladri in casa e spara. Un uomo ferito

San Valentino Torio: sorprende i ladri in casa, impugna la pistola e spara. “Mi sono difeso”.

Un uomo di 24 anni ferito. Il fatto è accaduto a San Valentino Torio nella serata di mercoledì, quando il giovane di origini albanesi è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, e lasciato lì con un amico.

Una ferita da arma da fuoco riscontrata dai sanitari ed allertate subito le forze dell’ordine. Avviate immediatamente le indagini degli uomini del locale commissariato di polizia di stato per ricostruire quanto accaduto e l’origine del ferimento dell’uomo residente ad Acerra.

“Sparo per difendermi”

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che i due, insieme all’altro complice, erano entrati in azione in un’abitazione di San Valentino Torio. Il proprietario dell’appartamento, nella mattinata di ieri si è presentato spontaneamente in caserma per raccontare l’episodio.

L’uomo ha spiegato ai militari di aver sparato per difendersi, in quanto uno dei tre era armato all’interno della sua abitazione. Sono scattate le manette ai polsi dei due albanesi, mentre è caccia al terzo complice.