Scafati. Conti e ombre, si dimette il Presidente dei Revisori dei Conti

Bufera a Palazzo Mayer, si dimette il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il dottor Luciano Sergio. Il professionista, nominato dalla Commissione Straordinaria il 5 giugno 2019, ha rimesso l’incarico nelle mani del Sindaco Cristoforo Salvati ieri mattina, a margine di una lungo e intenso vertice sul Rendiconto 2020, con l’assessore al Bilancio Nunzia Di Lallo, la responsabile del settore Finanziario Anna Farro, la segretaria comunale Giovanna Imparato e i colleghi Pietro Miraldi e Francesco Terracciano. Ufficialmente motivi personali e professionali, sullo sfondo,le note criticità evidenziate con la bocciatura del rendiconto 2020. I contabili, come è noto, avevano dato parere negativo, evidenziando una serie di criticità. Su tutte, l’incognita contenzioso, tra cui i debiti silenti del Pip, la mancata dismissione del patrimonio immobiliare e cosi il forte ritardo sulle vendita delle cinque farmacie comunali. Ai revisori è stato mostrato l’intero lavoro svolto sui contenziosi, oltre al bando per la cessione dei primi otto immobili, andato purtroppo semi deserto, in quanto è arrivata una sola offerta per un valore di circa 80mila euro sugli oltre 2 milioni preventivati. Non bastano secondo Sergio, tra i tre professionisti il più critico. C’è la scure della Corte dei Conti che preoccupa il dimissionario commercialista, e comunque, a margine del vertice di ieri mattina, agli amministratori scafatesi è stato spiegato che il parere negativo non può essere rimodulato. La Di Lallo con la Farro si sono riservate di presentare una nota a stretto giro, nella quale vengono accolti i suggerimenti allegati al parere negativo, come ad esempio la creazione di un ulteriore fondo di garanzia a copertura degli eventuali, quanto probabili, nuovi debiti che dovessero sopraggiungere. Somme legate a risarcimento danni di contenziosi stradali, oltre a quelli degli espropri Pip non rientranti nel piano di riequilibrio. Si andrà al voto il 10 o 11 agosto, Salvati alla sua maggioranza ha chiesto un atto di responsabilità. Non solo essere tutti presenti, ma soprattutto votare un documento contabile come il rendiconto con allegato il parere negativo dei revisori. Una scelta di responsabilità politica ma anche erariale. Pur di indorare la pillola, la Giunta voterà nei prossimi giorni un provvedimento da allegare al Rendiconto, e su tale atto il Collegio è chiamato a riesprimersi. Successivamente arriverà all’esame del Consiglio Comunale. Salvati dal canto suo mostra il solito aplomb, e si dice tranquillo sul nuovo parere. “Sarà positivo, abbiamo fatto nostri i loro suggerimenti – dice – ringrazio il Presidente per il lavoro svolto. Procederemo a sostituirlo attraverso la valutazione dei curricula degli altri due componenti, mentre il terzo sarà scelto dalla Prefettura. Come nostro solito, abbiamo preferito la via della legalità e imparzialità”.

Adriano Falanga