Angri. Auto investe una ragazza in via Alveo S. Alfonso

Angri. L’incidente si è verificato all’inizio di via alveo sant’Alfonso.

Una ragazza che camminava a piedi con il proprio cane è stata investita da un’autovettura. Il guidatore ha proseguito senza fermarsi.

La ragazzina traumatizzata è stata soccorsa dagli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure, ma fortunatamente pare non abbia riportato gravi conseguenze.

Il cane purtroppo nell’impatto è rimasto ucciso.

Sul posto presenti anche i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.

La via è molto frequentata da pedoni che spesso si dirigono verso la zona pedemontana per passeggiare a contatto con la natura. Si tratta di una strada dove spesso automobilisti irresponsabili, non rispettano i limiti di velocità, mettendo a repentaglio la vita di altre persone oltre la loro.