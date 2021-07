Pagani, ulteriori lavori di messa in sicurezza della SP 328

Partono in questi giorni ulteriori lavori di messa in sicurezza della SP 328 in territorio comunale di Pagani.

Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese pone

grande attenzione alle strade periferiche di Pagani, Nocera Inferiore e San Valentino Torio.

Dopo la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di Via Padula (SP 434), Via Provinciale Sarno Nocera (SP 6), Via Fontana (SP 298) e Via Zeccagnuolo (SP 384), un nuovo intervento e’ previsto sulla SP 328 e riguardera’ in particolare il tratto di Via Migliaro.

“Appena due anni fa la Provincia di Salerno a mia guida pratico’ un primo necessario intervento di riqualificazione della SP 328 nel tratto di Via Corallo.

In sinergia con l’ Amministrazione Comunale di Pagani ora eseguiamo questo nuovo intervento per circa 90.000 € di lavori a base di asta e che riguardera’ Via Migliaro, dall’ incrocio con Via Zeccagnuolo e fino a quello con Via Fontana.

Continua l’ attività della Provincia di Salerno per la messa in sicurezza delle arterie provinciali che portano all’ ingresso dell’ autostrada CE/SA di Nocera/Pagani. Una serie si strade dissestate da anni e anni e per le quali mi sono impegnato direttamente per renderle percorribili e sicure sia per i pedoni che per gli automobilisti e gli autotrasportatori che frequentemente le percorrono dirigendosi verso le tante industrie conserviere ed attività produttive dell’ Agro Nocerino Sarnese”