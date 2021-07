Scafati. Polo Covid: chiude malattie infettive, medici trasferiti

Chiude il malattie infettive del Polo Covid Scarlato di Scafati. Da domani mattina il reparto resterà chiuso, i medici in servizio sono stati chiamati dal direttore generale Mario Iervolino a fornire un supporto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nocera. Una scelta necessaria, data la carenza di medici, che diversamente avrebbe comportato l’impossibilità di garantire l’emergenza h24, almeno fino al 31 agosto. Una beffa nella beffa, considerato che nel 2011 lo Scarlato fu riconvertito in polo pneumologico, perdendo il suo pronto soccorso. E’ nei fatti, a quanto pare, il mancato potenziamento dell’Umberto 1°, che dovrebbe essere, con Sarno, il punto di riferimento dell’emergenza dell’agro nocerino sarnese. Sul piede di guerra i medici specialisti, che da eroi nella fase acuta della pandemia, oggi si ritrovano ad essere impiegati in pronto soccorso. “Noi con il pronto soccorso non siamo neanche equipollenti – spiega un infettivologo – hanno deciso tutto senza che sapessimo nulla, un fulmine a ciel sereno. Faremo di tutto per tenere in vita il nostro reparto”. I pochi pazienti ricoverati saranno presto dimessi, o trasferiti al reparto di Sub Intensiva, l’unico che resterà operativo, seppur anch’esso ridimensionato nel personale sanitario, assieme alla Rianimazione. Senza medici anche il pronto soccorso Covid. La situazione è destinata a restare così almeno fino a fine anno quando si avrà contezza sull’effettiva efficacia dei vaccini. “Bisogna riaprire a Scafati il pronto soccorso, così da fare filtro e sostenere Nocera. Qui venivano eseguite oltre 40 mila prestazioni annue, tutte ricadute sull’Umberto 1°” spiega l’assessore alla Sanità Alessandro Arpaia. “Nei nuovi accordi è prevista addirittura la riconversione in ospedale di comunità, vale a dire un presidio senza medici, per trattare casi a bassa intensità – svela Arpaia – la politica del centrosinistra lo sta smantellando nuovamente, continuando però a mantenere in vita altre strutture. Noi chiediamo, ancora una volta, la riapertura completa dello Scarlato con annesso pronto soccorso”. Promette di portare l’argomento in Consiglio Comunale, per una mozione ad hoc, Teresa Formisano. “Prendiamo atto della demagogia di De Luca, prendiamo che la sanità non funziona in tutta la provincia di Salerno dove c’è gente che muore per patologie non legate al Covid per i tempi di attesa, la mobilità passiva ha raggiunto numeri inauditi e incredibili che porteranno ad un ulteriore sfascio della sanità in questa regione ma soprattutto prendiamo atto del silenzio di un sindaco che difficilmente riuscirà a spiegare che Scafati è fondamentale da un punto di vista dell’emergenza”.

Adriano Falanga