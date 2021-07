VIDEO – Angri. Svolta al Primo Circolo ma la vertenza continua

Angri. Scuola: svolta al Primo Circolo ma la vertenza continua

L’avvicendamento del dirigente scolastica al Primo Circolo Didattico “Fusco” di Angri ha aperto una serie di rivendicazioni politiche e approfondite riflessioni. Primario è stato l’impegno dell’onorevole Virginia Villani che si è particolarmente impegnata sul fronte romano del MIUR per il cambiamento di direzione della scuola dopo le frizioni tra la dirigente Maddalena Iannone e tutto il corpo scuola (ovvero i docenti, il personale ATA e soprattutto i genitori) che hanno bocciato la direzione scolastica. Anche l’amministrazione Ferraioli nelle sue possibilità ha intentato diverse azioni soprattutto di natura politica e compatta in consiglio comunale ha dettato il suo indirizzo politico contro la gestione della scuola.



















Dubbi legati al trasferimento.

Sul trasferimento della dirigente scolastica resta il nodo legato ai precedenti negativi della dirigente, già al centro di vicende analoghe a quella appena vissuta dalla comunità angrese. Mette in evidenza le perplessità sul trasferimento il consigliere comunale Domenico D’Auria auspicando che il: “fronte non si apra altrove, probabilmente visto i trascorsi”, chiamando in causa i vertici delle istituzioni scolastiche regionali, nazionali e le stesse forze politiche impegnate nella vertenza Primo Circolo.

Il servizio è di Aldo Severino

