Pompei. Per Lo Sapio positivo week end di sperimentazione iniziative contro movida violenta

Una conferenza stampa con breve preavviso del sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha annunciato che l’amministrazione comunale ha registrato un positivo riscontro, nell’ultimo week end, delle iniziative messe in campo per agevolare l’attività commerciale e turistica (segnatamente la ricettività degli esercizi di ristorazione ne lounge del centro storico) e in pari tempo contrastare la movida violenta. “Ci sono stati i soliti nominativi che hanno criticato sui social per le auto parcheggiate sui marciapiedi, anche se è noto a tutti che a Pompei i parcheggi sono insufficienti”. Ha fatto sapere Lo Sapio, che ha declinato l’elenco degli interventi che hanno visto in primo piano il protagonismo positivo delle forze di polizia che il sindaco di Pompei ha ringraziato per la collaborazione (il divieto per i motorini, l’assunzione di 4 vigili urbani, il ritorno alle aree di isola pedonale). Tutti gli interventi sono stati commentati. Servono sicuramente degli aggiustamenti work in progress ma i riscontri iniziali sono positivi per la città, soprattutto stanno attribuendo un giusto ristoro economico a quelle categorie commerciali che erano state fortemente danneggiate (e scoraggiate) dalla pandemia ed ora è giusto che godano di un’opportunità favorevole per rifarsi. Lo Sapio ha apertamente ringraziato la testata di un noto quotidiano locale per aver messo un titolo a favore dell’amministrazione (riguardo le misure sulla movida) dopo precedenti titoli negativi e si è detto moderatamente soddisfatto di come stanno procedendo le cose, sottolineando l’iniziativa incentivante della sua amministrazione di portare l’orario di fine lavoro dei vigili urbani dalle ore 20 a mezzanotte, compensandolo con un progetto incentivante che devolve parte degli incassi delle contravvenzioni in ristori economici al personale di turno della polizia Municipale che non gode (a causa di precedenti deficit) di risorse di bilancio per compensare i disagi dovuti a straordinari e turni lavorativi che prevedono l’impiego a tempo pieno nei fini settimana.

Agro24Spot