VIDEO – S.Egidio del Monte Albino. Il comune trasloca a Palazzo Ferrajoli

S.Egidio del Monte Albino. Il comune trasloca a Palazzo Ferrajoli.

Trasloco momentaneo della sede comunale dalla Piazza Martiri di Nassirya allo storico Palazzo Ferrajoli. Sono in via di ultimazione, in questi giorni le operazioni di trasloco degli Uffici comunali nella sede temporanea di Palazzo Ferrajoli, a Sant’Egidio capoluogo. Un trasferimento necessario per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione e ammodernamento del Palazzo comunale di piazza Martiri di Nassirya.



















Monumento cittadino.

Palazzo Ferrajoli, a Sant’Egidio capoluogo, è un monumento simbolo per la cittadina e nelle parole del vice sindaco e assessore delegato Gianluigi Marrazzo è chiara la volontà di recuperarlo funzionalmente alle istanze del territorio. La permanenza degli uffici dell’ente nel centro storico devono essere soltanto un momento e apripista per il recupero di Palazzo Ferrajoli.

Il servizio è di Aldo Severino

