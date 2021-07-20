IL 19/05/2021, NEL POMERIGGIO, I CARABINIERI DELLA TENENZA DI PAGANI HANNO
ARRESTATO, NELLA FLAGRANZA DEL REATO DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI, UN 21ENNE DEL POSTO, INCENSURATO.
L’OPERAZIONE SI È SVOLTA NEL CONTESTO DI UNA SERIE DI PERQUISIZIONI D’INIZIATIVA
ESEGUITE CONTEMPORANEAMENTE DAI MILITARI NELLA ZONA DI VIA TAURANO,
RISULTATA RECENTEMENTE TEATRO DI ALTRI ARRESTI PER ANALOGHE ATTIVITÀ
DELITTUOSE E CONSEGUENTEMENTE INCLUSA TRA LE AREE CITTADINE MAGGIORMENTE
SENSIBILI PER L’AZIONE PREVENTIVA E REPRESSIVA NEI CONFRONTI DEI TRAFFICI
ILLECITI.
GLI OPERANTI, AL CULMINE DI UN SERVIZIO DI OSSERVAZIONE EFFETTUATO IN ABITI
CIVILI E AVENDO ACQUISITO FONDATI MOTIVI DI SOSPETTO ANCHE ALLA LUCE DEI
MOVIMENTI EFFETTUATI DALL’INTERESSATO, HANNO ESEGUITO UNA PERQUISIZIONE
ALL’INTERNO DELLA SUA ABITAZIONE, RITROVANDO, OCCULTATI IN UNO SCAFFALE DEL
BOX AUTO AD USO ESCLUSIVO, OTTO INVOLUCRI DI COCAINA DEL PESO COMPLESSIVO DI
OLTRE 350 GRAMMI E UN QUANTITATIVO DI HASHISH PARI A OLTRE 7 GRAMMI, IL TUTTO
SOTTOPOSTO A SEQUESTRO.
IL SOGGETTO IN QUESTIONE, SU DISPOSIZIONE DEL P.M. DI TURNO DELLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI NOCERA INFERIORE, È STATO SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI
DOMICILIARI IN ATTESA DI RITO DIRETTISSIMO
PROVENIENZA E DESTINAZIONE DELLA DROGA SEQUESTRATA SARANNO OGGETTO DI
APPOSITI APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI.
L’ATTIVITÀ COSTITUISCE L’ULTERIORE PROSECUZIONE DI UNA PIANIFICATA AZIONE DI
CONTROLLO DEL TERRITORIO, MIRATA AL CONTRASTO DEI TRAFFICI ILLECITI E DELLE
ATTIVITÀ DELITTUOSE AD ESSI COLLEGATE, CHE NEL RECENTE PASSATO HA CONSENTITO
COMPLESSIVAMENTE NUMEROSI ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO E IL SEQUESTRO DI
COSPICUI QUANTITATIVI DI STUPEFACENTI DI DIVERSA TIPOLOGIA.
Pagani. Arresto per detenzione di Cocaina e Hashish
IL 19/05/2021, NEL POMERIGGIO, I CARABINIERI DELLA TENENZA DI PAGANI HANNO