Pagani. Arresto per detenzione di Cocaina e Hashish

IL 19/05/2021, NEL POMERIGGIO, I CARABINIERI DELLA TENENZA DI PAGANI HANNO

ARRESTATO, NELLA FLAGRANZA DEL REATO DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI

SOSTANZE STUPEFACENTI, UN 21ENNE DEL POSTO, INCENSURATO.

L’OPERAZIONE SI È SVOLTA NEL CONTESTO DI UNA SERIE DI PERQUISIZIONI D’INIZIATIVA

ESEGUITE CONTEMPORANEAMENTE DAI MILITARI NELLA ZONA DI VIA TAURANO,

RISULTATA RECENTEMENTE TEATRO DI ALTRI ARRESTI PER ANALOGHE ATTIVITÀ

DELITTUOSE E CONSEGUENTEMENTE INCLUSA TRA LE AREE CITTADINE MAGGIORMENTE

SENSIBILI PER L’AZIONE PREVENTIVA E REPRESSIVA NEI CONFRONTI DEI TRAFFICI

ILLECITI.

GLI OPERANTI, AL CULMINE DI UN SERVIZIO DI OSSERVAZIONE EFFETTUATO IN ABITI

CIVILI E AVENDO ACQUISITO FONDATI MOTIVI DI SOSPETTO ANCHE ALLA LUCE DEI

MOVIMENTI EFFETTUATI DALL’INTERESSATO, HANNO ESEGUITO UNA PERQUISIZIONE

ALL’INTERNO DELLA SUA ABITAZIONE, RITROVANDO, OCCULTATI IN UNO SCAFFALE DEL

BOX AUTO AD USO ESCLUSIVO, OTTO INVOLUCRI DI COCAINA DEL PESO COMPLESSIVO DI

OLTRE 350 GRAMMI E UN QUANTITATIVO DI HASHISH PARI A OLTRE 7 GRAMMI, IL TUTTO

SOTTOPOSTO A SEQUESTRO.

IL SOGGETTO IN QUESTIONE, SU DISPOSIZIONE DEL P.M. DI TURNO DELLA PROCURA

DELLA REPUBBLICA DI NOCERA INFERIORE, È STATO SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI

DOMICILIARI IN ATTESA DI RITO DIRETTISSIMO

PROVENIENZA E DESTINAZIONE DELLA DROGA SEQUESTRATA SARANNO OGGETTO DI

APPOSITI APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI.

L’ATTIVITÀ COSTITUISCE L’ULTERIORE PROSECUZIONE DI UNA PIANIFICATA AZIONE DI

CONTROLLO DEL TERRITORIO, MIRATA AL CONTRASTO DEI TRAFFICI ILLECITI E DELLE

ATTIVITÀ DELITTUOSE AD ESSI COLLEGATE, CHE NEL RECENTE PASSATO HA CONSENTITO

COMPLESSIVAMENTE NUMEROSI ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO E IL SEQUESTRO DI

COSPICUI QUANTITATIVI DI STUPEFACENTI DI DIVERSA TIPOLOGIA.

