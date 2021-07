Scafati. La Givova Scafati esordirà in Supercoppa al PalaMangano

SCAFATI. Con un campionato da poco lasciato alle spalle, e con un roster quasi al completo da mettere a disposizione di coach Alessandro Rossi (mancano solo un paio di tasselli tra cui il centro che sarà sicuramente statunitense), la Givova ha conosciuto oggi il proprio girone di Supercoppa che sarà giocata il prossimo settembre. I gialloblù esordiranno al PalaMangano il prossimo 12 settembre contro la Stella Azzurra Roma, anche se sarà data facoltà di anticipare all’8. Avversari di Riccardo Rossato e soci, lre che la Stella Azzura, anche Latina ed Eurobasket Roma. La formula di quest’anno prevede sette gironi di quattro squadre. Alla Final Eight che si disputerà da venerdì 24 a domenica 26 settembre prenderanno parte le sette vincenti i rispettivi gironi più la migliore seconda o la squadra organizzatrice qualora non fosse tra le prime della classe. Alla Givova il difficile compito di difendere il successo conseguito nella scorsa stagione.

I GIRONI

Blu – Pallacanestro Biella (C), J Basket Casale Monferrato (D), Urania Milano (A), Basket Torino (B)

Giallo – Pallacanestro Cantù (A), Pallacanestro Piacentina (D), UCC Piacenza (C), Blu Basket Treviglio (B)

Verde – Pallacanestro Mantovana (C), Pallacanestro Orzinuovi (B), APU Udine (D), Scaligerairone Basket Verona (A)

Rosso – Benedetto XIV Cento (C), Kleb Basket Ferrara (D), Pallacanestro 2.015 Forlì (B), Basket Ravenna (A)

Azzurro – Orlandina Capo d’Orlando (C), San Giobbe Chiusi (D), Pistoia Basket 2000 (B), Pallacanestro Trapani (A)

Bianco – Chieti Basket 1974 (D), Janus Basket Fabriano (C), Pallacanestro Nardò (A), squadra ripescata* (B – probobilmente SAN SEVERO)

Arancione – Latina Basket (B), Eurobasket Roma (A), Stella Azzurra Roma (D), Scafati Basket (C)

LE DATE E GLI ABBINAMENTI

Prima giornata: domenica 12 settembre (facoltà per i Club di anticiparla dall’8 in poi)

Squadra A-Squadra B

Squadra C-Squadra D

Seconda giornata: mercoledì 15 settembre

Squadra D-Squadra A

Squadra B-Squadra C

Terza giornata domenica 19 settembre

Squadra A-Squadra C

Squadra B-Squadra D