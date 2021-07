VIDEO – Angri. Ferrara D’Antonio e D’Auria: “Valorizzare Palazzo Doria”.

Sono in via di ultimazione i lavori di completamento per la prevenzione del rischio sismico di Palazzo Doria. I consiglieri comunali Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara chiedono all’amministrazione Ferraioli tempi certi della riapertura al pubblico del Palazzo e se vi siano progetti per il recupero funzionale delle sale del monumentale castello.



















Proposta per un centro culturale.

Palazzo Doria e annessa torre, secondo i tre consiglieri, deve essere sostanzialmente concepito come un centro culturale di eccellenza che coinvolga tutto il tessuto sociale cittadino.

Il servizio è di Tiziana Zurro