Pompei. Passeggiata per via Lepanto del consigliere regionale P.D. Massimiliano Manfredi

L’amministrazione comunale di Carmine Lo Sapio procede nell’attuazione del programma elettorale con le sue iniziative (in questo periodo sono in programma gli eventi estivi, come i concerti Jazz, con discreto successo) ma prosegue interminabile la polemica sui lavori di ristrutturazione di via Lepanto che continueranno successivamente a via Crapolla. Lavori che hanno messo un numero considerevole di critiche da parte dei cittadini che hanno comportato di riflesso iniziative da parte dell’opposizione. Naturale a questo punto che la componente giovanile del P.D. locale, col suo segretario Alfonso Coccoli, abbiano cercato di entrare nel merito della questione per portare un contributo che giovi all’immagine del partito. In questa ottica é venuto ieri (20 luglio) a Pompei il consigliere regionale del PD Massimiliano Manfredi ad incontrare i Giovani Democratici locali che lo avevano sostenuto alle ultime elezioni regionali. Insieme hanno fatto un giro per Pompei (segnatamente nel quartiere sudorientale di via Lepanto). Sono intervenuti alla “passeggiata di osservazione” anche il leader d’opposizione, Domenico Di Casola, e l’ex sindaco Pietro Amitrano. I giovani democratici hanno fatto sapere che è stato fatto un sopralluogo per vedere direttamente lo stato dei lavori di Via Lepanto. Potrebbe darsi che dell’argomento se ne riparli in occasione della prossima visita a Pompei (il 27 luglio) del segretario provinciale Marco Saracino, che aprirà un confronto sul nuovo strumento di partecipazione democratica “Verso le agorà democratiche” sperimentata dal Partito Democratico..

