Angri. La proposta: parcheggi in Via Alveo Sant’Alfonso – Via Cuparelle

Parcheggi in Via Alveo Sant’Alfonso – Via Cuparelle: l’articolata proposta dei consiglieri comunali Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria, Vincenzo Ferrara tesa alla risoluzione della problematica del traffico durante il “tempo scuola”.

Parcheggi in Via Alveo Sant’Alfonso – Via Cuparelle: la proposta. La mancanza di spazi per la sosta in Via Adriana durante il “tempo scuola” è ormai una emergenza costante per l’utenza. Il plesso del Primo Circolo Didattico “Sant’Alfonso Maria Fusco”, fin dalla sua ricollocazione, ha subito palesato gravi mancanze di stalli per la sosta temporanei dei veicoli e vie di sbocco che evitino il traffico nelle ore di maggiore flusso e deflusso verso il polo scolastico di Via Adriana.

I possibili accorgimenti.

Una scuola concepita e nata male sia dal punto di vista logistico che quello progettuale che si affaccia sulla trafficata ex provinciale Via Adriana. Sono molti gli accorgimenti e le soluzioni possibili da proporre all’amministrazione: dal possibile abbattimento, arretramento e rifacimento del muro perimetrale della palestra fino alla possibile concessione, da parte della Provincia, di una parte del giardino in dote all’ISIS Fortunato per realizzare una strada di disimpegno e di pubblica utilità tra Via Cuparelle e Via Alveo Sant’Alfonso e la realizzazione di parcheggi per la sosta temporanea dei veicoli durante il tempo scuola.

Incontro con il Presidente Strianese.

Chiederemo un incontro con il Presidente della Provincia Michele Strianese e tecnici dell’ente per verificare la fattibilità di queste nostre proposte perché certi che l’amministrazione Ferraioli possa accoglierle visto che le riteniamo necessarie per cercare di creare nuovi spazi sicuri proprio nei pressi del Primo Circolo Didattico “Fusco”.

I consiglieri comunali Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria, Vincenzo Ferrara

