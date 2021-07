Il Forrest Gump del Mugello: nella sua impresa di attraversa l’Italia. La tappa a Sarno

La storia di Michele Gramigni e l’inizio del suo viaggio per lo Stivale in 52 tappe: “È una sfida con me stesso”. Ieri mattina, il giovane Forrest Gump del Mugello ha fatto tappa a Sarno

Ad accoglierlo, presso la Sede dell’Avis Sarno, il presidente dell’Associazione Antonio Robustelli e tutti i volontari dell’Avis, e i Consiglieri comunali Toti Orza, Enzo Correa e Antonio D’Angelo in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

L’impresa di Michele

Michele ha deciso di compiere una vera e propria impresa: attraversare tutta Italia di corsa, dal suo punto più a nord, Predoi, in Trentino Alto Adige, fino al suo punto più a sud, Marina di Avola, in Sicilia.

Il tutto per un totale di circa 1.500 chilometri, che Michele percorrerà in 52 tappe, senza mai fermarsi se non per dormire.