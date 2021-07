Pompei. Nasce la terza forza in maggioranza “Movimento Democratico”

Una comunicazione ufficiale protocollata in data 21 luglio informa il presidente del consiglio comunale, Giuseppe La Marca, della creazione del un nuovo gruppo di maggioranza “Movimento Democratico”. Lo compongono Giuseppe del Regno, Pina Piedipalumbo, Marino Veglia e Vincenzo Vitiello. Hanno già una rappresentanza di tutto rispetto nell’esecutivo pompeiano composta dal vicesindaco Andreina Esposito e dall’assessore Michele Troianiello ma pare che la loro operazione non abbia solo una valenza tecnica di adeguamento al regolamento sulla formazione numerica dei gruppi consiliari ma si dice che voglia porre all’attenzione di tutta la maggioranza come “Terza Forza” in campo nell’intenzione più o meno dichiarata di mettere in liquidazione il “cartello pigliatutto” formato dalla lista di riferimento del Partito Democratico (che fa riferimento al sindaco Carmine Lo Sapio e quella di “Pompei Popolare” che fa riferimento al campione di consensi elettorali Giuseppe La Marca. L’intenzione sarebbe di spuntare qualche posto in più nell’esecutivo e/o degli organismi, tecnici di controllo e garanzia insieme a qualche avvicendamento negli incarichi più rappresentativi (a partire dallo staff del sindaco). Sul versante opposto si fa presente che, a proposito di muscoli, quello che conta è la forza che si esprime in termini di consenso elettorale non il numero dei consiglieri comunali aderenti ai singoli gruppi. In ogni caso è certo che riguardo al lavoro di mantenimento degli equilibri in seno alla maggioranza per Lo Sapio si prospetta una “caldo autunno” perché sembra peggiorato il quadro delle forze con l’oramai quasi certo abbandono della consigliera De Angelis Luisa anche se Lo Sapio non si è fatto cogliere di sorpresa ed ha intessuto da tempo relazioni “cordiali” con alcuni consiglieri di minoranza. A riguardo va sottolineato che una cosa è regalare “un’assenza strategica” altra cosa fare il “salto della quaglia”. In questo secondo caso dietro l’angolo è appostato in agguato il “cacciatore” Mimmo Di Casola che non aspetta altro che impallinare a dovere “ il volatile infedele”.

