Scafati. Nuova bordata dei revisori dei conti: “abbiamo perso la fiducia”.

“La fiducia riposta dal collegio dei revisori sull’intero sistema è venuta meno”. E’ aspro il giudizio dei contabili di Palazzo Mayer sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio dei conti. Gli stessi pochi giorni fa hanno dato parere negativo al Rendiconto 2020, al voto in Consiglio Comunale poco prima di Ferragosto. Una settimana fa ha rimesso l’incarico il Presidente del Collegio Luciano Sergio. E’ un terremoto quello che si abbatte sui conti del Comune di Scafati. “Seppur con la complicità dovuta agli effetti dell’emergenza sanitaria – scrivono i revisori Sergio, Miraldi, Terracciano – i reiterati impegni dell’amministrazione all’accelerazione delle entrate, alla vendita dei beni patrimoniali, alla razionalizzazione dei consumi energetici, non hanno trovato riscontro nella realtà dei fatti”. Non sembra affatto un atteggiamento cautelativo quello adottato dai revisori, ma una lucida analisi dello stato di fatto della situazione contabile e amministrativa dell’Ente. “La persistenza delle criticità inducono ad esprimere una riserva sulle reali possibilità di contenimento del disavanzo programmato” il parere. Niente via libera neanche alla relazione presentata dalla dirigente Anna Farro a margine del parere negativo al Rendiconto 2020. I revisori chiedevano un ulteriore fondo a garanzia dei debiti fuori bilancio derivanti dal settore Contenzioso. L’amministrazione si era attivata prevedendo nel bilancio di previsione un fondo per ulteriori 500mila euro. “Non è corretto individuare un importo forfettario – sottolineano i revisori – ma è necessario valutare le singole controversie”. Un lavoro svolto e consegnato dal consulente legale Raffaele Marciano, che di contro ha determinato la necessità di prevedere un fondo passività di quasi un milione di euro. Il doppio rispetto a quanto forfettariamente preventivato. “Smantellato l’ufficio tributi, scomparso il bando di vendita delle farmacie comunali, mancata la razionalizzazione della spesa per l’utenza e omessa l’adozione degli atti necessari a svicolare le risorse accantonate nel risultato di amministrazione: sono questi i principali fallimenti, oramai costante della Giunta Salvati, che dopo due anni non può più nascondersi dietro la solita cantilena dell’eredità difficile. Anzi, come scrivono i Revisori, la situazione si è acuita negli ultimi due esercizi” le parole di Michele Grimaldi. “A questo va aggiunto il ritardo nel recupero degli oneri di urbanizzazione e degli oneri sostenuti per l’abbattimento delle opere abusive, e il ritardo nella rimodulazione dei contratti di locazione: insomma, un fallimento totale, frutto di inerzia, incapacità e sciatteria. Per capirci, a fronte di oltre 20 milioni di euro di entrate proprie accertate nel 2018, il Comune nel 2021 ha accertato solo 3 milioni di euro. Insomma, rimarrebbero solo tre mesi per recuperare criticità e raggiungere gli obiettivi fissati: cosa che, purtroppo, appare abbastanza difficile”.

Adriano Falanga