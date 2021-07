VIDEO – S. Egidio al voto. La determinazione di Giovanni Marrazzo

Verso il voto delle amministrative. Fuori i primi nomi a Sant’Egidio del Monte Albino per la successione di Nunzio Carpentieri















S. Egidio del Monte Albino al voto. La determinazione di Giovanni Marrazzo

Verso il voto delle amministrative. Fuori i primi nomi a Sant’Egidio del Monte Albino. Tra questi alla successione della fascia di Nunzio Carpentieri, ora nelle mani del facente funzione Antonio La Mura, figura anche il nome di Giovanni Marrazzo fratello di Pasquale e Roberto che hanno già guidato la cittadina salernitana nei precedenti decenni. Concorrenza dura per Giovanni Marrazzo, infatti è proprio in famiglia l’ostacolo più difficile ed è legato al nome di Gianluigi figlio dell’ex onorevole regionale Pasquale Marrazzo e nipote del noto architetto. Ma Marrazzo sarebbe pronto per l’investitura che resta ancora molto problematica e nebulosa.



















La Mura cede il passo

A cedere il passo Antonio La Mura attuale sindaco facente funzione. Proprio il forfait di La Mura ha aperto ampi spazi per i vari aspiranti candidati alla fascia tricolore a Sant’Egidio del Monte Albino.

Il servizio è di Tiziana Zurro

