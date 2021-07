Angri. I conti non tornano: aumento retroattivo della TARI.

Le tariffe TARI relative al 2020 vanno rimodulate in maniera retroattiva. Sarà quindi necessario un conguaglio. Il responsabile del servizio finanziario ha proposto alla giunta comunale di approvare la e sottoporre alla successiva approvazione del consiglio comunale la rimodulazione delle tariffe TARI relative all’anno 2020, conseguente alla validazione del piano economico finanziario 2020 da parte dell’ente d’ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ambito territoriale ottimale Salerno, per un corrispettivo riconosciuto di 5.952.789 €.

Il conguaglio.

Per “calcolare” la rimodulazione è stato preso in considerazione il conguaglio della differenza tra i costi risultanti dal piano economico Finanziario 2019 e i costi risultanti da quello del 2020 pari a circa 6 milioni, così come riconosciuti con la determina del 14 luglio dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ambito territoriale ottimale Salerno. Gli aumenti verranno finanziati con le risorse derivanti dal fondo e pertanto non comporteranno alcun aggravio a carico dei contribuenti. Graveranno in futuro nelle tasche dei cittadini.

RePol

