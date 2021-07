Estate – Concediti Bellezza e Benessere. Trattamenti innovativi a Sarno

Consulenza dettagliata della beauty consultant, Annarita Rea.

Il caldo, le giornate che si allungano sembrano distogliere l’attenzione da se stessi. Ma è proprio questo il momento per concedersi del tempo. Rallentare, trovare spazi per dedicarsi a se stessi. Bellezza e Benessere sono due concetti che vanno di pari passo e c’è un luogo in cui professionisti del settore si prendono cura di te.

A Sarno, Narì Center, Village di Bellezza e Benessere, garantisce trattamenti mirati per ogni esigenza. Per viso e corpo, per lei e per lui. Ritrovare la forma fisica giusta dopo un inverno complicato, non è mai tardi. Narì Center ha puntato su macchinari all’avanguardia che agiscono sui punti più critici rimodellando, snellendo. Risultati garantiti già alle prime sedute.

Consulenza dettagliata della beauty consultant, Annarita Rea. E la bellezza è affidata a trattamenti viso specifici anti age, per pelle giovane. Non da ultimo il trattamento con laser al diodo per dire addio ai peli superflui, attraverso azione delicata e definitiva. Uno spazio speciale è dedicato al Make Up, sposa, cerimonia, eventi speciali. Uno studio accurato della pelle della cliente, delle sfumature più giuste per esaltarne i tratti, dei prodotti mirati per celare le imperfezioni.

Senza appesantire, sempre donando al viso luminosità, leggerezza, naturalezza. Make Up Artist Annarita Rea

