Pompei. Successo Pompeiin jazz tra gli eventi estivi

L’ampio cartellone di eventi e manifestazioni estive accompagna il rilancio del turismo a Pompei riguardando numerosi settori che coprono arricchiscono le serate dei pompeiani e dei visitatori: dai concerti di cantanti famosi al teatro di burattini per i bambini, dalla presentazione di libri al mercatino di antiquariato. Fino ad oggi il fiore all’occhiello si è dimostrata la tre giorni di jazz che nonostante rappresenti una forma musicale di nicchia ha avuto un discreto successo di pubblico premiato dal riscontro delle performances degli artisti che si sono rivelati di ottimo livello. Partiamo dall’evento conclusivo dalla serata di ieri (giovedì 22 luglio) che ha messo sul palco di piazza Immacolata Jesse Davis col trio di Elio Coppola (Con Antonio Caps e Daniele Cordisco). Parliamo di un sassofonista jazz della migliore tradizione americana che vanta un curriculum stellare ed ha dimostrato che anche al top di una splendida carriera jazzistica divampa ancora dentro il fuoco sacro che è un mix tra talento e passione e cresce, durante il concerto, man mano che aumenta l’intesa col pubblico; Difatti durante il bis l’applauso della platea all’aperto si trasformato in una vera e propria ovazione. Il programma era partito il 20 con un concerto di brani poco conosciuti ma accattivanti e piacevoli sul sound di onde musicali mediterranee in un mix di percussioni e melodia suadente che fanno di Flo un personaggio tutto da scoprire nonostante che (abbiamo notato) il suo concerto a Pompei è stato seguito da molti fans arrivati da diversi siti regionali. Flo si è esibita in quartetto con Federico Luongo, Davide Costagliola e Michele Maione. in un crossover di musica latina con brani veramente interessanti ed originali sia per i testi delle canzoni che per lo stile e il ritmo che lo accompagnava. Buona anche la musica di Mecoledì 21 dell’associazione palco jazz lab, costituita da giovani musicisti partenopei che si è esibita con Igor Di Martino Trio con Aldo Capasso e Marco Gagliano e in un secondo concerto con Ergio Valente trio feat (molto apprezzata dal pubblico la cantante Francesca Simonis) con Aldo Capasso e Marco Fazzari). Alla fine si è rivelata un’idea azzeccata quella dell’amministrazione comunale di Pompei d’inserire nel suo programma di eventi estivi il concerto jazz organizzato da Gianpiero de Onestis

