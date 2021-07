SCAFATI – Auto si ribalta in centro e danneggia veicoli in sosta

Scafati. Auto si ribalta in una strada del centro cittadino. Conducente illeso. Danneggiate tre auto in sosta. Denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via G. Cavallaro. Sul posto sono immediatamente intervenute due pattuglie della polizia municipale. Il soggetto pregiudicato, originario di Angri, alla guida della sua vettura, per ragioni ancora imprecisate, ha perso il controllo del suo veicolo andando a collidere contro altre tre vetture in sosta. Successivamente, dopo l’intervento dei sanitari sul posto, l’uomo ha rifiutato le cure sanitarie oltre che sottoporsi agli accertamenti per la eventuale presenza di alcol o droga nel sangue ed è stato denunciato così come da CdS. Il veicolo è stato infine sequestrato in attesa della confisca.

