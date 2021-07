Scafati. Bloccato il piano assunzioni: “Tutto dipende dai conti”

Potrebbe lasciare l’incarico la segretaria comunale Giovanna Imparato. La professionista in questi giorni è stata al Comune di Marano per sostituire la collega Paola Pucci, in ferie. Le voci vogliono però la Imparato in dirittura d’arrivo al Comune napoletano, sciolto nuovamente per infiltrazioni mafiose un mese fa. A volerla in servizio a Marano il prefetto Gerardina Basilicata, già a capo della prima triade prefettizia scafatese, insediatasi a capo della commissione straordinaria che guiderà il comune di Marano. Fu proprio la Basilicata a volere la dottoressa Imparato a Scafati, dove è poi rimasta anche con l’amministrazione Salvati. Sub commissario a Marano un altro volto noto dello scioglimento scafatese, l’ex sovraordinato alle finanze Valentino Antonetti. E’ quest’ultimo l’artefice del piano di riequilibrio dei conti che da un lato ha evitato il dissesto, dall’altro ha però messo in ginocchio l’ente scafatese, incapace di far fronte ai debiti. Il sindaco Cristoforo Salvati smentisce sull’addio della segretaria. “Ha sostituito la segreteria in ferie, ritorna domani (oggi per chi legge, ndr)”. Potrebbe raggiungere la Basilicata a Marano anche l’ex comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione, seppur ufficialmente non ci sarebbe nulla di certo. Giovanna Imparato ieri mattina era assente al tavolo di raffreddamento convocato in Prefettura a Salerno per appianare lo stato di agitazione dei dipendenti comunali. Un vertice che si è concluso, nuovamente, con un nulla di fatto. “Non abbiamo avuto aperture, e il verbale si è chiuso negativamente” conferma Alfonso Rianna, segretario provinciale Cgil Fp, non escludendo lo sciopero come estrema ratio. E’ stata proprio la segretaria comunale, in una delle ultime assemblee con i sindacati, a far presente come per Palazzo Mayer sia impossibile far fronte alla carenza di personale. “Abbiamo affrontato la situazione in audizione alla Corte dei Conti, che è stata rigida nei nostri confronti e chiede il rispetto degli impegni assunti con il piano di riequilibrio, nonostante ci sia stata, di fatto, una riduzione del personale che quando fu sottoscritto il piano contava su 162 unità”. In quattro anni, grazie ai pensionamenti e alla quota 100, il personale si è quasi dimezzato, e in autunno resteranno senza dipendenti settori importanti come il Suap/Commercio e il Cimitero. “Il numero di assunzioni sono purtroppo vincolate al limite di spesa” ha spiegato ancora la segretaria ai sindacati. E con rendiconto bocciato, e uno stato di avanzamento del piano di riequilibrio in stallo, tanto da spingere i Revisori ad un nuovo parere negativo e segnalare tutto alla Corte dei Conti, appare complicato anche ricevere il via libera per le 36 assunzioni previste nel triennio. Esternalizzare servizi il più possibile, come i Tributi, è la soluzione tampone proposta dall’amministrazione comunale ai sindacati e ai giudici contabili, che dal canto loro, sembrano essere fermi nelle loro posizioni.

Adriano Falanga