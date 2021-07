Nocera Inferiore. Convocato il consiglio comunale

Il Consiglio Comunale è stato convocato in sessione straordinaria pubblica, in prima e seconda convocazione, presso l’Aula Consiliare del Comune in data 29 luglio ore 12.00 e successiva 30 luglio ore 12.30 . Verranno trattati i seguenti punti all’ Ordine del giorno:

1.PEF –TARI 2021 . Presa d’atto

2.Regolamento TARI. Approvazione

3.Regolamento Igiene Urbana. Approvazione

4.Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria . Approvazione

5.Regolamento Accertamento con adesione IMU e TARI. Approvazione

6.Regolamento della Consulta Comunale Per La Salute. Approvazione

“Attesa la proroga dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19 al 31 dicembre 2021, considerata la necessaria adozione di adeguate misure di prevenzione a contrasto della diffusione del contagio, la seduta si svolgerà in assenza di pubblico con la sola partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale, della Giunta, del Segretario generale e di coloro che sono chiamati al corretto svolgimento dei lavori;

Come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale n° 1 del 07/12/2020, la seduta viene convocata in modalità mista ossia con la presenza in aula di alcuni Consiglieri comunali e con la presenza virtuale, tramite collegamento da remoto, di altri Consiglieri comunali.

A garanzia della pubblicità della seduta, i cittadini avranno la possibilità di seguire i lavori in diretta streaming collegandosi sulla homepage del sito web istituzionale del Comune di Nocera Inferiore all’ indirizzo https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it e sulle pagine Facebook istituzionali”.