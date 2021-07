Pompei. All’Hcca 24 ristorazione per giovani e famiglie in un’oasi di verde

Hcca24 è uno spazio allestito per prestare accoglienza nel verde del centro di Pompei dove è assicurato il relax all’aria aperta (e a distanza di sicurezza.) di famiglie, giovani e bambini. Parliamo di un sito ideale per le ricorrenze più belle e le feste di famiglia, gli eventi speciali con la musica, la danza e tanta allegria come è sana tradizione del territorio, arricchita dalla degustazione di panini speciali con ingredienti di carni e verdure di ottima qualità, oltre alle tagliate assortite di frutta bibite, succhi di frutta, caffè e patatine fritte. Si di un’area privata dove l’accesso è consentito a tutti senza pagamento di ticket. E’ uno spazio dotato di prati alberati allestito con tavoli e comode sedie e allietato da giochi d’acqua e giostrine per bambini che sono i benvenuti. Inoltre Hcca24 è provvisto di un maxi schermo dove vengono trasmessi gli eventi sportivi nazionali e le trasmissioni televisive più popolari. Tutte le sere all’Hcca24 è aperta l’area degustazione di panini alla piastra assortiti con diversi piani di squisitezza: burgher ripieni di carne, affettati, ortaggi e verdure biologiche oltre a fritti della tradizione, piadine, hamburgher e bibite gelate. Il panino speciale si riconosce al primo morso a causa della qualità del pane che dipende dalle farine e dalla lavorazione. Il suo sapore si arricchisce con il sapore e la qualità degli ingredienti che vengono abbinati da esperti di Hcca 24 che prestano un occhio alla qualità e l’altro all’economia delle famiglie. Ecco perché corre voce che i prezzi all’Hcca 24 sono i più bassi della zona mentre e il suo rapporto con la qualità risulta, a conti fatti, premiante perché fa partire il passa parola (mangi bene, paghi poco e lo dici agli amici) che piace molto al popolo dei giovanissimi, dotato di tanta fame e poca moneta. Occhio all’opportunità per le famiglie di prenotare uno spazio libero nel verde allestito per il compleanno di un figlio o un’altra ricorrenza completamente gratis, vale a dire pagando solo la consumazione di sfizi, fritti e patatine. La gestione dell’Hcca 24 è diretta dalla coppia creativa e dinamica Gaetano Donnarumma (primogenito di Mario) e la sua signora Rita Bottiglieri che gli ha regalato due graziose bambine. Parliamo di una coppia di coniugi affiatata nell’impresa familiare in cui hanno investito l’esperienza accumulata in 10 anni di gestione di H24.

