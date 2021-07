Scafati. Lo scambio dei segretari con il comune di Marano

Manovre di Ferragosto a Palazzo Mayer, in partenza gli ultimi funzionari “ereditati” dalla commissione straordinaria. Sull’uscio la segretaria comunale Giovanna Imparato e il consulente legale Raffaele Marciano. Entrambi potrebbero raggiungere il prefetto Gerardina Basilicata presidente della commissione prefettizia che guida il Comune di Marano. Si presume sia una staffetta, quella tra la Imparato e Paola Pucci, sua collega al Comune napoletano. La Pucci non è un nome nuovo a Scafati, gli addetti ai lavori la ricorderanno a fianco dell’ex Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Coppola, in sostituzione di Immacolata Di Saia, quando in Consiglio Comunale di discuteva sulla decadenza di Pasquale Aliberti. La Pucci si è vista nell’Assise cittadina pochi consigli comunali fa, quando di fianco all’attuale Presidente Mario Santocchio ha sostituito la Imparato. La professionista originaria di Angri, ha ricoperto lo stesso incarico sia nel suo Comune per 11 anni, e sia a San Marzano Sul Sarno. Durante le sue poche presenza a Scafati, ha avuto modo di conquistare la fiducia del sindaco Cristoforo Salvati e di Mario Santocchio. Paola Pucci è apparsa più ferma e meno suscettibile agli attacchi delle opposizioni, rispetto alla collega. In scadenza di contratto l’avvocato Raffaele Marciano. Il consulente legale lascerà l’incarico non appena l’amministrazione provvederà a nominare i nuovi consulenti, selezionati tramite bando pubblico diversi mesi fa. Un bando a dire il vero finito nel dimenticatoio, come quello espletato per il nuovo responsabile area Pip, di cui pure non si è saputo più nulla. Con l’addio della Imparato e di Marciano si chiude definitivamente l’era commissariale, in un momento in cui l’amministrazione Salvati è forse nel punto più difficile dal suo insediamento. La Giunta ha votato nuovamente il Rendiconto 2020 con le note allegate prodotte dalla dirigente Anna Farro, dopo il parere negativo dei Revisori dei Conti al documento contabile. Gli stessi contabili hanno espresso riserve anche sullo stato di attuazione del piano di rientro decennale, e il Presidente Luciano Sergio si è dimesso dubito dopo. Nella loro relazione semestrale il giudizio è stato impietoso, e dove hanno evidenziato il mancato rispetto degli impegni assunti fino a puntualizzare, nero su bianco, la loro “mancanza di fiducia sull’intero sistema”. Il ritardo nella vendita delle farmacie e dei beni patrimoniali, il ritardo nel recupero degli oneri di urbanizzazione e di quelli sostenuti per gli abbattimenti, il ritardo nella rimodulazione dei contratti di locazione “hanno preso il sopravvento, non trovando riscontro nella realtà dei fatti”. Il Rendiconto, arriverà in Consiglio Comunale per il voto dopo la pausa estiva e non prima di fine Agosto. Prima di allora impossibile anche sbloccare l’iter per le assunzioni previste nel piano triennale, che deve essere ancora approvato dagli organi preposti.

Adriano Falanga