Pompei. Coalizione civica per Pompei comunicato per la legalità e il ritorno alla serenità

A seguito di una recente riunione di “Coalizione Civica per Pompei” che alle ultime elezioni amministrative insieme alle liste POMPEI NEL FUTURO, I POMPEIANI, POMPEI VIVA, ALTERNATIVA POMPEIANA, AREA MODERATA, ALLEATI PER POMPEI E POMPEI ARANCIONE,

hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Domenico Di Casola. I responsabili politici delle liste,

di concerto con i relativi consiglieri comunali di opposizione, hanno avuto modo di avviare un confronto con i presentatori e gli esponenti del gruppo ALBA POMPEIANA

rappresentato da Nando Uliano, già sindaco della città di Pompei ed Aniello di Maio, con Nino Coccoli per la lista POMPEI POPOLARE e con la consigliera Luisa De Angelis (eletta in maggioranza). Tutti insieme hanno emesso il seguente comunicato.

Si é convenuto sulla necessità di dover creare un fronte comune al fine di poter arginare il mal governo

cittadino e l’immobilismo politico amministrativo dell’attuale amministrazione comunale.

A tal proposito, sulla questione è intervenuto Alfonso Conforti responsabile della lista i

Pompeiani e coordinatore della Coalizione Civica per Pompei: “Abbiamo inteso dare continuità al

nostro progetto politico, che come già avevamo annunciato non sarebbe terminato con le elezione

comunali. La nostra città ormai è allo sbando e ostaggio di pochi che impediscono la corretta è

normale vita democratica. La necessità di questo nostro incontro nasce per creare e sensibilizzare

la cittadinanza attiva di tutti i Pompeiani per rivendicare la manifesta incapacità di questa

amministrazione, in particolar modo per i sottopassi Eav, HUB ferroviario, per lo scempio degli

interminabili lavori di via Lepanto, per una scellerata viabilità e per la latitanza a tutti i livelli degli

amministratori nei confronti del tessuto turistico e commerciale della nostra città. Lerisposte –

continua Conforti – alle fantomatiche, sognatrici ed irreali comunicazioni dell’ufficio stampa del

comune sono, purtroppo: disagi, incapacità e mala gestio della cosa pubblica oramai sotto gli occhi

di tutti. Invitiamo chiunque volesse ad unirsi a questo nostro raggruppamento al fine ti garantire il

giusto ruolo che la nostra città merita.”

A questo progetto partecipa con entusiasmo l’ex sindaco della città di Pompei Nando Uliano: ”

Pompei ha bisogno urgentemente di regole, buonsenso ed attaccamento al territorio. Ci

apprestiamo ad aprire una fase completamente diversa della politica Pompeiana con forze e scelte

oculate finalizzate solo ed esclusivamente all’interesse della nostra città, senza pensare ad

imbarcare ogni giorno chicchessia. D’altronde in maggioranza vi sono i protagonisti di sempre

fautori delle sfiducie a molti sindaci di Pompei e responsabili dell’atavica crisi di valori e di rispetto

per la città. Non siamo nuovi della politica né vogliamo lasciarla. In questo largo schieramento

abbiamo ritrovato amici con i quali abbiamo già amministrato insieme ed ora ci ritroviamo di

nuovo uniti. Saremo attentissimi a ripensare agli errori e si cercherà di far trionfare il rispetto e la

lealtà nei confronti dei pompeiani che voteranno il prossimo governo cittadino. Daremo in primis

dignità alla città di Pompei per poi recuperare la nostra dignità di cittadini, soprattutto di quelli a

cui e stata usurpata con congiure e tranelli nelle stanze di un notaio. Rieccoci!”

Nino Coccoli è anch’egli intervenuto in rappresenta della lista Pompei Popolare: “È amaro dover

constatare, ad un anno dalle elezioni, che il programma elettorale su cui abbiamo chiesto ed

ottenuto il consenso da parte dei nostri concittadini è rimasto lettera morta. C’è da denotare una

scarsa capacità di programmazione. La macchina amministrativa è completamente in mano ai

burocrati sono costoro che, di fatto, amministrano: possiamo definirli il “primo” anzi no l’“unico”

potere. Di fronte alla tracotanza dei tecnici appare ancora più evidente l’inadeguatezza dei politici

tanto è vero che, nonostante abbiamo sostenuto e reso possibile l’elezione dell’attuale

maggioranza, in molte occasioni, ci ritroviamo concordi con le proposte e le posizioni di quella che

è, soltanto oggi, la minoranza. L’esempio più tipico è il progetto dei sottopassi che non riceverà

mai il nostro appoggio, così come quello del cosiddetto“hub ferroviario”. Riteniamo, altresì, che sia

più corretto investire per migliorare e completare tutto il patrimonio comunale già esistente nei

vari settori – dallo sport al sociale – piuttosto che indebitare l’Ente per avviare nuove iniziative che

stentano a partire. Bisogna rilanciare una nuova stagione di ampio dialogo politico e di profondo

rispetto e pratica attuazione del principio di legalità sostanziale oltre che formale. Le regole vanno

rispettate perché spesso nella forma c’è la sostanza”.

Non è mancato, poi, il contributo della consigliera Luisa De Angelis: “ La politica è fatta di scelte

ed io sin dall’inizio non ho inteso disattendere l’impegno solenne che ho assunto con gli elettori

durante l’ultima campagna elettorale per le elezioni amministrative. Sin dal primo giorno ho

provato a far prevalere gli interessi della città chiedendo rispetto per gli impegni sottoscritti nel

programma elettorale ma tutto sin da subito è stato disatteso. Sono mossa dalla passione per la

politica e voglio solo che venga ristabilita la verità in modo da poter portare la nostra città ad

essere il comune capofila del nostro comprensorio. I giovani, il turismo, il commercio, lo sport

devono essere il nostro faro e dovrebbe essere interesse di tutti i consiglieri comunali lavorare per

il bene comune, se bene purtroppo per la nostra Pompei ad oggi così non è stato.”

La conclusione dei lavori si è avuta con la dichiarazione di Mimmo Di Casola candidato sindaco

alle ultime elezioni comunali, il quale dopo aver brevemente illustrato tutte le iniziative politiche

ed amministrativa del gruppo consiliare di opposizione ha affermato: “ le forze politiche

alternative all’attuale amministrazione oggi rappresentano la maggioranza dei cittadini poiché

abbiamo avuto la scelta di diversi movimenti che si sono uniti a noi dopo aver sostento a

settembre scorso l’attuale sindaco. Dopo circa un anno non è più possibile sostenere il duo Lo

Sapio-La Marca poiché adottano un metodo di governo molto discutibile e non rispettoso delle

regole. Noi siamo per una Pompei capitale culturale in cui le nostre straordinarie risorse culturali,

turistiche ed ambientali vengano adeguatamente valorizzate e messe a disposizione di tutti i

cittadini, con scelte di politica urbanistica in linea con le esigenze di sviluppo economico della

città.”

Alla fine dei lavori tutti i componenti, in rappresentanza delle liste e dei movimenti, si sono dati

appuntamento per la stesura di un programma di iniziative e manifestazioni tematiche al fine di

coinvolgere e rendere partecipe la cittadinanza delle problematiche che questa

amministrazione, senza alcuna preoccupazione, sta facendo vivere ad ogni singolo pompeiano.