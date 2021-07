Pompei. Novità in anagrafe dove i certificati si rilasciano nelle edicole

Ora con una delibera dell’amministrazione comunale è previsto che i pompeiani i certificati che rilascia l’ufficio Anagrafe si può chiedere anche dal giornalaio. Pompei in questo modo aderisce alla convenzione stipulata recentemente dall’Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) e il sindacato nazionale dei gestori di edicole pubbliche allo scopo di offrire un servizio di vicinanza ai cittadini È il primo comune d’Italia ad offrire un servizio del genere ai cittadini. La delibera in argomento è stata approvata in questi giorni dall’esecutivo cittadino di Carmine Lo Sapio con l’astensione dell’assessore Vincenzo Mazzetti che in quanto edicolante ha voluto evitare che si prefigurassero eventuali presunzioni di conflitti d’interesse. Il sindaco ha voluto dotare anche Pompei della facilitazione prevista tra ANCI ed edicolanti che riesce molto utile nelle periferie di Pompei i cui residenti non sono costretti a venire al centro perdendo tempo ed incontrando evidenti problemi di parcheggio. E’ previsto che gli edicolanti partecipino a corsi di formazione per esercitare attività di natura amministrativa che potrebbero aiutare, con l’introito delle commissioni (fissate ad un euro e cinquanta centesimi per ogni certificato) a migliorare i magri bilanci di aziende che da tempo versano nella crisi più profonda

