“Angri Città d’Arte” porta in città la Philadelphia Jazz Orchestra.

Su un unico palco saliranno i migliori 25 jazzisti under 21 del New Jersey diretti dal maestro Joe Bongiovi, cugino del famoso cantautore Jon Bon Jovi, e 7 cantanti diretti dal maestro Randy White.

Spettacolo con artisti statunitensi.

Uno spettacolo strepitoso ad Angri, grazie alla Pro Loco che ha inserito, nel cartellone estivo “Angri Città d’Arte”, un evento di respiro internazionale con artisti statunitensi. Domani 27 luglio, nei giardini di Villa Doria si esibirà in concerto la Philadelphia Jazz Orchestra, una Big Band composta dai migliori musicisti jazz delle scuole superiori e dei College della Regione di Philadelphia e del New Jersey.

Direttore degli orchestrali il Maestro Joe Bongiovi.

Alla direzione musicale dei 27 jazzisti il Maestro Joe Bongiovi, cugino del cantautore, musicista e attore Jon Bon Jovi leader dei Bon Jovi, famosissimo gruppo rock statunitense. Ad accompagnare il gruppo di orchestrali, i 7 cantanti dell’American Atlantic Chorale diretti dal Maestro Randy White.

Philadelphia Jazz Orchestra.

Jazz, soprattutto. Ma non solo. Perché quello della Philadelphia Jazz Orchestra sarà più di un concerto; uno spettacolo creolo dove le note raccontano resilienza, sudore e passione, attraverso il cuore, gli occhi e i polmoni di giovani musicisti del New Jersey.

La dichiarazione di Anna Bernabei.

“Parliamo di ragazzi che rappresentano il futuro del jazz – spiega Anna Bernabei tour operator che, dal timone della sua agenzia Stop in Italy, segue l’orchestra e ne cura la logistica -. Musica non significa solo note e ritmo, ma è tutto quel mondo fatto di esperienze, sensazioni, gioie e dolori che si agitano dentro ognuno. È il derma di un organismo più grande di cui siamo tutti partecipi”.

La dichiarazione del presidente Pro Loco.

“Siamo orgogliosi di portare ad Angri, per la prima volta, uno spettacolo che non ha eguali – spiega il presidente della Pro Loco Aldo Severino – . Dopo numerose serate dedicate al nostro territorio e agli artisti campani, abbiamo inserito nella rassegna “Angri Città d’Arte” anche un evento internazionale per allietare l’estate degli angresi e far ripartire la cultura dopo il lungo periodo di restrizioni causate dalla pandemia. Avremo 34 musicisti tra orchestrali, cantanti e direttori, su un unico palco, capaci di comunicare emozioni e pensieri, trascinando il pubblico in un viaggio lontano nel tempo, complice un’atmosfera carica di fascino”.

Appuntamento il 27 luglio.

Lo spettacolo si svolgerà domani nei giardini di Villa Doria. Ingresso libero e gratuito, con posti a sedere nei limiti previsti dalla normativa anti-Covid.