FdI Salerno: Fabbricatore nomina Iaquinandi vice commissario provinciale

Il Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Giuseppe Fabbricatore – d’intesa con i parlamentari On. Edmondo Cirielli e Sen. Antonio Iannone e sentito il consigliere regionale On. Nunzio Carpentieri – ha nominato Marco Iaquinandi (consigliere provinciale uscente e vice sindaco del Comune di San Marzano sul Sarno) a Vice Commissario Provinciale del partito. Prenderà il posto di Sonia Alfano, che si accinge a subentrargli in Consiglio Provinciale.

“Ringrazio Marco Iaquianandi per il proficuo ed incessante lavoro svolto in questo ultimo anno a Palazzo Sant’Agostino e per aver accettato di guidare il partito, insieme al sottoscritto e al Prof. Gherardo Mareghi, soprattutto in vista delle imminenti elezioni amministrative. Come FdI – aggiunge Fabbricatore – siamo al lavoro per presentare liste forti e competitive in tutti i comuni puntando su una classe dirigente di qualità e aprendo il confronto con la società civile. La folta partecipazione e l’entusiasmo che si sono registrati all’Assemblea Provinciale organizzata sabato scorso a Campagna, che ha visto la presenza del Capogruppo alla Camera dei Deputati On. Francesco Lollobrigida, è la dimostrazione che stiamo sulla buona strada. Siamo un partito in crescita, anche nel Salernitano, e sono convinto che otterremo ottimi risultati. Lavoreremo fino all’ultimo per presentare agli elettori della provincia di Salerno un centrodestra unito e coeso sulla base di idee e programmi condivisi. Continueremo, come sempre, a fare la nostra parte” conclude Fabbricatore.