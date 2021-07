Libera. Ad Agropoli presidio intitolato al Tenente Pittoni

Dopo un percorso di formazione e approfondimento, partito dal basso raccogliendo la voglia di impegno e l’entusiasmo di un gruppo di giovani agropolesi, e con l’accompagnamento del

Coordinamento provinciale di Libera a Salerno, il prossimo 30 luglio verrà ufficialmente inaugurato il Presidio di Libera ad Agropoli. È un momento importante per la comunità locale,

che, con la nascita del Presidio di Libera, si arricchirà di un’esperienza associativa che vede protagonisti studenti, scuole, associazioni. È questo lo spirito di Libera: mettere insieme energie, risorse, competenze e passioni per costruire percorsi di impegno in grado di combattere, nella

condivisione e nella corresponsabilità, mafie, corruzione ed illegalità.

Tutto questo a partire da una parola che per Libera, da oltre 25 anni, rappresenta un elemento imprescindibile ed anzi la base stessa del nostro impegno, e cioè la parola memoria. È la

memoria delle vittime innocenti delle mafie, donne e uomini che hanno sacrificato, più o meno consapevolmente, la propria vita per difendere la democrazia e la libertà di tutte e tutti.

I Presidi di Libera, ovunque in Italia, coniugano l’impegno e la memoria a partire dalla scelta dell’intitolazione. Dedicare un Presidio a una vittima innocente significa dare profondità e radici etiche all’impegno antimafia, lasciando che queste radici affondino nella vita stessa e nella testimonianza di chi ha sacrificato se stesso. Nel caso di Agropoli, la scelta dei volontari e delle volontarie è ricaduta su Marco Pittoni, giovane Tenente dei Carabinieri, ucciso il 6 giugno del

2008, a pochi mesi dal suo arrivo al comando della Tenenza di Pagani, da un gruppo di 4 giovani nel corso di un tentativo di rapina all’ufficio centrale delle Poste (per approfondire la

storia di Marco basta cliccare qui). Marco era un uomo giusto prima che un servitore dello Stato. Un uomo giusto che ha testimoniato con la propria vita la fedeltà all’Arma e ai valori di giustizia e legalità nei quali credeva sopra ogni altra cosa.

La cerimonia di inaugurazione del Presidio è fissata per le ore 10.00 del prossimo 30 luglio presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli e vedrà la partecipazione del Presidente

nazionale di Libera, don Luigi Ciotti.