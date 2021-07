Pagani. Mercato domenicale serale, Pietrofesa: “Operatori soddisfatti”

‘Mercato sotto le Stelle’ ritornerà domenica 1 agosto in Vasca Pignataro. Poi domenica 8 agosto​ al parcheggio di via Pittoni con novità e tante sorprese

“Cittadini coinvolti ed interessati al nuovo servizio, operatori soddisfatti. A Pagani la prima domenica dell’iniziativa ‘Mercato sotto le Stelle’ è stata un successo”. Commento e bilancio sono del coordinatore regionale Campania Anva Confesercenti, Ciro Pietrofesa.

“Sono stati molti i cittadini a visitare gli stand e a fare degli acquisti in questo primo mercato domenicale serale – aggiunge -. La popolazione ha apprezzato l’iniziativa proposta dall’Anva provinciale di Salerno e dalla Confesercenti di Pagani con il patrocinio del Comune di Pagani per il tramite dell’Assessorato al Commercio retto da Pietro Sessa. Con il Presidente Confesercenti Pagani, Davide Baldi, abbiamo chiesto agli espositori un primo bilancio: sui​ loro volti abbiamo letto la felicità per aver ‘lavorato’ e raccolto la soddisfazione dei tanti cittadini.

Ringraziamo anche il Sindaco Lello De Prisco per vicinanza e supporto e la Polizia Municipale. Constatiamo che sta funzionando la sinergia per il rilancio economico delle attività ambulanti e dei tanti negozianti che hanno accompagnato dell’iniziativa. ‘Mercato sotto le Stelle’ ritornerà domenica 1 agosto in Vasca Pignataro. Poi domenica 8 agosto​ al parcheggio di via Pittoni con novità e tante sorprese”.