Scafati. Cimitero: situazione critica, verso lo stop dei servizi

Cimitero, vietato morire a Scafati. E’ polemica tra l’oramai ex dirigente Anna Sorrentino e l’amministrazione comunale di Cristoforo Salvati. Veterana di Palazzo Mayer, la Sorrentino, che il prossimo 1 agosto raggiungerà la meritata pensione, continua a sollecitare il primo cittadino e la giunta ad adottare urgenti provvedimenti per evitare il blocco totale degli uffici ricadenti nel suo settore. E’ la terza missiva che la funzionaria scrive in meno di un mese, e questa volta non si risparmia un velo di polemica per l’inerzia della parte politica che governa la città di Scafati. I pensionamenti hanno comportato lo stop ai servizi cimiteriali, dopo l’addio del custode e del responsabile amministrativo. Ad aprire i cancelli un dipendente che per la sua categoria non può fare altro. Le gestione amministrativa è pressoché in stallo. “Mi dispiace dover constatare che allo stato non risultano adottate soluzioni in merito alle problematiche esposte” scrive la Sorrentino. In una precedente missiva la dirigente aveva suggerito di affidare alla partecipata Acse la custodia del cimitero, visto che la stessa già si occupa dei servizi interni. Ma l’offerta inviata dall’amministratore Giovanni Marra è stata ritenuta poco vantaggiosa, e questo per un motivo su tutti: il contratto con il quale sono assunti i dipendenti Acse è quello chimico ambientale, vale a dire una retribuzione diversa rispetto alle effettive mansioni svolte. Un problema che invano aveva cercato di risolvere l’ex a.d. Daniele Meriani. “Sarebbe opportuno verificare il costo di un istituto di vigilanza” suggerisce la Sorrentino. “La situazione al cimitero è critica e occorre intervenire il prima possibile” conferma l’assessore delegato Raffaele Sicignano, che accoglie la proposta di valutare l’affidamento ad un istituto di vigilanza privata. “La prossima settimana formalizzeremo l’impegno di spesa – dice, quanto poi alla parte amministrativa – siamo ancora alla ricerca di un nuovo direttore per il cimitero, andando ad attingere tra i pochissimi dipendenti ancora in servizio e disponibili. E ovviamente questo comporterà risolvere l’emergenza cimiteriale ma aggravare le difficoltà in un altro settore. Ma fino a quando non partiremo con le assunzioni sarà sempre più difficile gestire l’ordinario con il rischio sempre più reale di un ridimensionamento non solo degli uffici ma anche dei servizi”. Due soli dipendenti per 50mila abitanti a gestire invece l’ufficio anagrafe e stato civile. “Questo garantisce solo pratiche urgenti ed indifferibili” sottolinea la Sorrentino, mentre da settembre sarà totalmente vuoto l’ufficio Suap-Commercio. Occorre non solo individuare nuove risorse umane, ma anche formarle per le mansioni richieste. “Spiace constatare come ancora ad oggi non si sia provveduto a predisporre un affiancamento con il nuovo responsabile del settore” l’amarezza della Sorrentino.

Adriano Falanga