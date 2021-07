Iaquinandi. La nomina in FdI: “continuerà l’impegno per la crescita”

Grazie al Commissario Fabbricatore, continuerà l’impegno per la crescita nel partito sul territorio

“Voglio ringraziare – ha dichiarato in una nota Stampa Marco Iaquinandi, neo vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno – Giuseppe Fabbricatore per l’incarico affidatomi: è l’ennesimo attestato di stima che il partito nutre nei miei confronti. Ci tengo anche a ringraziare l’On. Nunzio Carpentieri, il Sen. Antonio Iannone e l’On. Edmondo Cirielli per aver accolto di buon grado la mia nomina”.

Un partito vicino alle reali esigenze dei territori e dei cittadini

“Dopo l’ultima assemblea provinciale – ha continuato il Vice commissario – è emerso come Fratelli d’Italia sia l’unico partito che davvero ascolta le reali esigenze dei territori e dei cittadini. In tal senso, le parole ascoltate dal nostro Capogruppo alla Camera, On. Francesco Lollobrigida, confermano la lotta serrata che il partito deve fare contro l’incompetenza del M5S e contro il sistema di potere creato dal PD.Dobbiamo porci – ha continuato Iaquinandi – il comune obiettivo di radicare maggiormente il partito su tutto il territorio della nostra Provincia e lavorare in sinergia con tutti i dirigenti locali, i quadri e gli amministratori per creare una comunità di uomini e donne che sappiano con umiltà e dedizione affrontare le sfide che quotidianamente ci vengono poste dinanzi. Insieme al Commissario Provinciale Giuseppe Fabbricatore, all’altro vice commissario provinciale prof. Gherardo Marenghi, alla dirigente Nazionale Imma Vietri e al responsabile organizzativo Alberico Gambino, lavoreremo per la crescita di Fratelli d’Italia nel salernitano.”