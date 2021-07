Pompei.Di Casola diffida l’amministrazione a regolamentare i mercatini

Il bersaglio di oggi dell’incontenibile Domenico Di Casola è costituito dalla procedura, che secondo lui sarebbe illegale di apertura dei mercatini di ogni tipo genere e periodo di attività consentita. Per il volitivo antagonista diretto Di Carmine Lo Sapio mancherebbe una regolamentazione per mercati stagionali, rionali, settimanali e mercatini natalizi prevista, secondo quando asserisce il medesimo, dalla legge regionale. Pertanto il Di Casola diffida l’amministrazione ad organizzarli in assenza di regolamento. E’ evidente che si riferisce ai mercatini dell’Antiquariato che sono stati messi nel tabellone degli eventi estivi per il 20-21-22 agosto in piazza Immacolata e secondo lui non potrebbero essere aperti al pubblico in assenza di una regolamentazione che disciplini le modalità e i requisiti di partecipazione ai medesimi perché in caso contrario le scelte operate sarebbero discutibili e arbitrarie

