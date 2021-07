Pompei. Il giardino dei ciliegi al Teatro Grande per Pompeii Thetrum Mundi

Tragedia sull’ansia di cambiamento o commedia del divenire? Molti registi, che l’anno messa in scena, hanno giocato sul significato duale di le Cerisaie, ultima opera di Cekov (rappresentata pochi mesi prima della sua morte). Anche il regista portoghese Thiago Rodrigues ha messo in scena la duplice lettura del testo (tra ironia e tragedia) inserendola in un contesto scenico e con personaggi che avrebbero potuto mettere in vendita un campo di cotone degli Stati del Sud America anziché un giardino di amarene della Russia zarista. Alla fine è sempre il servo (o lo schiavo) che finisce per appropriarsi della roba del padrone. Argomento quanto mai stimolante della lettura critica della realtà politica internazionale che registra l’ascesa dell’impero cinese (prima in via di sviluppo) a scavalco di quello USA. Nel microcosmo colpisce l’indifferenza (almeno apparente) di ljubov, una creatura lunare che nella centralità che le compete sulla scena assiste impassibile alla deriva economica della sua famiglia come fosse ineluttabile mentre non si rassegna alla perdita del figlio bambino, morto in un incidente, e si preoccupa per lo stato di salute del secondo marito (che ha dilapidato il patrimonio) morente in un letto d’ospedale. E’ sorda ad ogni proposta di salvataggio del giardino con l’espediente della lottizzazione (suggerimento neanche preso in considerazione). Inutile mettere freno al flusso travolgente del cambiamento. La passività conferisce alla protagonista un segno di nobile distinzione. Se finisce un’epoca cosa c’è di meglio dell’abbandonarsi all’ineluttabilità del cambiamento. E’ tempo di affrontare il destino col mito della dignità come unica risorsa consolatoria. L’allegoria dell’ineluttabilità del cambiamento viene degnamente rappresentata nel Teatro Grande di Pompeii dove il divenire è il motivo identitario che supera ogni limite della tragedia.

