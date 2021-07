Pompei.Una notte magica al “Caupona” tra i Gladiatori

Esclusivamente Caupona potrete rivivere lo scontro all’ultimo sangue tra i Gladiatori, Galeno e la Moglie, nell’arena a cura della Scuola dei Gladiatori Antica Capua della Proloco Spartacus. Sarete voi stessi ad incitare il combattimento con le vostre urla e a decretarne il vincitore proprio come in quell’epoca!

Solo uno sopravviverà! Venerdì 6 Agosto ore 20:30 Il “Caupona” è un luogo fuori dal tempo, costruito come un’antica osteria pompeana, dove mangerete nei piatti in terracotta, berrete vino con le anfore e vestirete con gli abiti dell’epoca, tutto come nella antica Pompei, All’ingresso ad ogni partecipante verrà dato “l’abito romano” da Matrona per le donne e da Senatore per gli uomini (imbustato, sanificato e personale). Tutto inizierà con un primo scontro tra i 4 Gladiatori e le 2 Gladiatrici prima dell’ingresso nell’arena, che verrà interrotto dal medico Galeno, nonché loro nutrizionista recatosi appositamente nella Caupona per illustrargli l’alimentazione da seguire, una vera e propria dieta per la crescita dei tessuti muscolari in vista del combattimento. Evento esclusivo Prenotazione obbligatoria con un messaggio di whatsapp al 388.14.26.319

Degustazione di prodotti tipici dell’antica Pompei accompagnati da un buon vino e il clamore delle spade giungeremo al culmine della serata:

Tutti i partecipanti si riuniranno intorno all’arena (tenendo le distanze di sicurezza) dove potranno godere dello spettacolo puntando sul miglior atleta e decretarne il VINCITORE con pollice alto o pollice verso!

Contributo Serata Cena completa con menù a base di piatti tipici della cucina dell’Antica Roma e spettacolo €50> Appuntamento Venerdì 6 Agosto ore 20:30 in via Masseria Curato 2 Pompei, uscita autostrada Pompei ovest

Accorrete, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo!

MENU’

GUSTATIO

Focaccia con finocchietto, miele e curry

PROMULSIS

Pasticcio di orzo e farro, uva sultanina, pinoli, noci , garum e alici fritte alle spezie orientali

PRIMA MENSA

(Zuppa dei Gladiatori secondo Galeno)

Zuppa di orzo speziato con fave, porro, fieno greco, tonno scottato al timo e panis pompeiano al Garum

SECUNDA MENSA

Orata marinata con spezie orientali, salsa di Columella, crema di ortica e zucchine all’Apicio

CRUSTULA

Mousse di ricotta di pecora dolcificata con miele e carruba su crustula(biscotto di frumento) e marmellata di fichi

Acqua, coperto e vino Mulsum o Falanghina Cantina Abate inclusi

