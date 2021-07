Scafati. La proposta: “taglio ai fitti passivi, il collocamento ci costa 40mila euro l’anno”

Stop agli sprechi, o almeno alle spese evitabili. Finiscono sotto la lente di ingrandimento gli affitti passivi che il Comune di Scafati versa a privati. E’ il consigliere comunale Giuseppe Sarconio a proporre all’amministrazione comunale una sforbiciata ai canoni di locazione, e lo fa attraverso una mozione in discussione stasera in Consiglio Comunale. “L’applicazione e l’uso di tale buona norma, che rispetta i principi di efficienza ed economicità, permette agli Enti Locali non solo di disdire contratti di locazione onerosi per le casse e le finanze dell’Ente, ma anche la rinegoziazione del contratto di locazione stesso, permettendo notevoli vantaggi ed abbattimento di costi – spiega – Per tale ragione ho presentato una mozione per il prossimo consiglio comunale dove si invita il Sindaco e l’Amministrazione ad operare una severa analisi delle locazioni in corso, per quanto di loro competenza, al fine di sfruttare al meglio il suddetto provvedimento per ottenere un radicale taglio della spesa improduttiva e destinare i fondi risparmiati al settore Ambiente e verde pubblico per la riqualificazione dei parchi esistenti e la creazione di nuovi percorsi ciclo pedonali, oltre ad aumentare incisivamente la piantumazione di nuovi alberi su tutto il territorio comunale in contemporanea con la legge nazionale che prevede un albero per ogni nato o adottato nel comune di Scafati”. Attualmente Palazzo Mayer versa ai privati circa 100mila euro l’anno per l’affitto di 4 immobili, tra questi due adibiti a scuole, un palazzo (palazzo Sisto) una volta ospitante uffici comunali, oggi sede della Croce Rossa e della mensa Caritas, ma è l’immobile di via Terze, ospitante il Centro per l’Impiego (ex Collocamento) a finire al centro della forbice chiesta da Sarconio. “Oltre ad avere un sistema, secondo noi, non efficace e obsoleto per la ricerca del lavoro, ci costa di affitto circa 3000 euro al mese, soldi che si potrebbero risparmiare spostandolo in uno dei locali di proprietà del comune. Stesso discorso vale per palazzo Sisto che ci costa circa 3500 al mese”. E ancora: “L’assessore al Patrimonio deve subito attivarsi per redigere un piano di valutazione per la spesa improduttiva dovuta ai fitti onerosi che il comune paga utilizzando locali di proprietà del comune. Non solo dobbiamo constatare che non c’è stata nemmeno una rivalutazione dei fitti attivi, una rivalutazione che avrebbe messo maggiori entrate”. La mancata rivalutazione degli affitti attivi è stata evidenziata anche dai Revisori dei Conti nella loro relazione semestrale allo stato di attuazione del piano di Riequilibrio. Secondo Sarconio, il Comune potrebbe utilizzare i locali ex Manifattura ed ex Geset. Questi ultimi, iscritti nel patrimonio disponibile, sono finiti all’asta, senza però ricevere offerte.

Adriano Falanga