Agro. Vaccino per gli under 18. In tanti aspettano la chiamata ma le dosi e soprattutto le modalità di somministrazione non sono chiare

Agro. Vaccino per gli under 18: si faccia chiarezza.

Agro. Vaccino per gli under 18. In tanti aspettano la chiamata ma le dosi e soprattutto le modalità di somministrazione non sono chiare. Una situazione, per questa fascia, che rischia seriamente di compromettere l’avvio dell’anno scolastico alle porte.

Il rischio DAD

Il governatore De Luca è stato chiaro: bisogna immunizzare gli stendenti altrimenti lo spettro della DAD potrebbe nuovamente concretizzarsi. Nell’agro a oggi mancano le dosi e si sta procedendo con l’inoculazione ei richiami. L’ASL non ha ancora fatto chiarezza su come intende immunizzare la fascia 12 / 17 anni.