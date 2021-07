“Angri Città D’Arte”. Strepitoso spettacolo dei migliori jazzisti del New Jersey.

La Philadelphia Jazz Orchestra.

L’estate angrese è ripartita accendendosi anche di musica internazionale di qualità. Ad esibirsi sul palco sono stati i migliori jazzisti delle scuole superiori e dei College della Regione di Philadelphia e del New Jersey accompagnati dall’American Atlantic Chorale.

I giovani talentuosi musicisti sono stati diretti da due direttori d’eccezione. Il Maestro compositore e arrangiatore Joe Bongiovi, cugino del famoso cantautore, musicista e attore Jon Bon Jov,i leader dei Bon Jovi, gruppo rock statunitense, ha diretto i 25 orchestrali. Il Maestro Randy White ha invece accompagnato il gruppo di 7 cantanti dell’American Atlantic Chorale.

Il concerto travolgente di giovani talenti statunitensi.

La “Big Band” ha proposto un sound tutto nuovo, maturo e pieno di sorprese, spaziando dal classico jazz a brani di musica pop. Un concerto travolgente di armonia, melodia e ritmo, per il pubblico un vero e proprio risveglio dell’anima e della mente con un finale che è stato uno spettacolo nello spettacolo, trascinando gli spettatori in balli al ritmo del grande swing americano. Un ringraziamento ad Anna Bernabei, tour operator Stop in Italy, per la collaborazione.

La rinascita culturale angrese.

Le aspettative della rassegna Angri Città d’Arte non sono state deluse e lo spettacolo di ieri sera ne è una ulteriore riprova. Il connubio di arte, musica, cultura si è rivelato formula vincente. È questo il concept che ha mosso la costruzione del programma estivo della rinnovata Pro Loco Angri.

Il nuovo presidente Pro Loco.

Il presidente Aldo Severino, subito dopo l’elezione avvenuta pochi mesi fa, ha intrapreso con energia un percorso di rinascita del territorio, vincendo la sfida di regalare al pubblico angrese e non solo, dopo il lungo periodo di stasi, momenti di emozioni e divertimento, leggerezza e approfondimenti, ma sempre all’insegna della cultura. Grazie alle sue competenze e all’esperienza maturata in tanti anni nel settore dello spettacolo e della sua organizzazione, sta ottenendo questi importanti risultati.

La dichiarazione del presidente Severino.

“Sono lieto che la ripartenza della città sia nel segno della cultura e della musica – spiega Severino, presidente Pro Loco e direttore artistico di Angri Città d’Arte – la nostra è una rassegna forte di tutta l’energia maturata in questi lunghi mesi difficili a causa del Covid. Con l’estate abbiamo voluto avviare un percorso di rinascita per Angri.

Fare squadra per ridare ad Angri il ruolo che merita nel contesto culturale.

Ringrazio tutto il gruppo operativo Pro Loco, le associazioni di Angri che hanno creduto nel nostro progetto, l’amministrazione comunale, i media partner e gli sponsor che ci supportano e tutti i professionisti che stanno collaborando alla riuscita di questo cartellone di eventi.

Solo facendo squadra ed eliminando ogni forma di individualismo – conclude Severino – si può raggiungere questo obiettivo per il bene della collettività e per riappropriarci di quel ruolo che Angri merita nel contesto culturale della nostra provincia”.