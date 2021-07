Nocera Inferiore. Viabilità SS18, Torquato chiede incontro al Prefetto

Il Sindaco: “Registriamo una situazione preoccupante. C’è la necessità di trovare una soluzione per ovviare alla questione del traffico degli autoveicoli ingombranti. Ne va della salute dei cittadini”

Questa mattina, il sindaco Manlio Torquato ha richiesto un incontro a Sua Eccellenza il Prefetto, per trattare le criticità dovute alla circolazione di autocarri eccedenti i 3,5 t, nel tratto della SS.18 ricadente nel territorio del Comune di Nocera Inferiore. La Polizia Locale ha riscontrato difatti, negli ultimi giorni, l’ aggravarsi delle problematiche legate alla congestione della circolazione veicolare dovuta ad una serie interminabile e costante di veicoli ingombranti che occupano l’ arteria principale di scorrimento della città. Il Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, ritiene estremamente urgente l’ adozione di provvedimenti correttivi per tutelare la salute dei cittadini anche in considerazione delle rilevazioni degli agenti inquinanti registrati dalle postazioni di rilevamento cittadine.

