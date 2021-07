Pagani. Campo estivo, ci sono ancora 15 posti liberi

Pagani. Il campo Estivo per minori 6-14 anni, per i mesi da luglio a settembre, dispone ancora di 15 posti liberi

Campo Estivo nel Comune di Pagani, ancora di 15 posti liberi

Si avvisa che il Campo Estivo per minori 6-14 anni di Pagani, per i mesi da luglio a settembre, dispone ancora di 15 posti liberi. Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00.

Il calendario delle attività

Il martedì è previsto un ingresso alle Piscine Falco Sport Village di Striano, mentre gli altri giorni le attività si svolgono presso il Centro Sociale di Pagani.

Sono previsti: laboratori sportivi, laboratori teatrali, laboratori manipolativi e pittorici, balli di gruppo.

Si invitano, dunque, i cittadini di Pagani a usufruire di questa possibilità e iscriversi al Campo Estivo presentando la domanda, scaricabile dal sito www.agrosolidale.it, a mano al protocollo aziendale di Agro Solidale in via Pittoni n.1, via mail ad info@agrosolidale.it, o via PEC all’indirizzo agrosolidale@pec.it

Si precisa, però, che come da Avviso Pubblico, avranno priorità i minori provenienti da nuclei familiari percettori di RDC.