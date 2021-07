Pompei Ai giovani P.D.il compito di mantenere aperto e libero il dibatto politico

Chi si sarebbe aspettato (o avrebbe sperato) che la partecipazione di Marco Sarracino, segretario P.D. della provincia metropolitana di Napoli all’avvio delle agorà democratiche, avrebbe comportato qualche notizia sull’assetto organizzativo del partito che esprime il sindaco e la componente maggioritaria dell’amministrazione comunale di Pompei, è rimasto deluso. Il convegno dei giovani democratici di Pompei ha avuto luogo all’Hcca 24 della famiglia Donnarumma, che Alfonso Coccoli ha ringraziato a nome dei compagni di partito per aver offerto in più casi una base di riunione ai giovani di partito politico e agli altri pompeiani che cercano un luogo di confronto politico dal momento che chi governa la città di Pompei non una sede sul suo territorio di riferimento perché (secondo alcuni) evita il confronto politico tant’è vero che il consigliere di minoranza Di Casola ha definito “buttafuori” i consiglieri comunali di maggioranza che aggrediscono verbalmente gli avversari politici per smorzare i dibattiti politici sul nascere. “Una sede di partito ve la dovrete conquistare da soli ma io vi sarò vicino”. Ha detto in conclusione ai giovani del Partito Democratico di Pompei in risposta ad una serie di interventi che avevano tutti lo stesso motivo di fondo “Ridateci il partito” . Alla fine la conclusione è che i giovani (esigua minoranza del partito Democratico di Pompei assumono l’impegno nei confronti dei pompeiani di mantenere vivo il dibattito democratico. Alla fine una conclusione che potrebbe giovare anche all’amministrazione di Lo Sapio perché le critiche aiutano a riflettere ed evitare di perseverare negli errori.

