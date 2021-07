Scafati. Si del Consiglio al Consorzio per i servizi sociali

Buona la seconda, il Consiglio Comunale dice nuovamente si a Statuto e Convenzione per l’azienda consortile “Comunità Sensibile”. L’ente supera l’attuale Piano D’Ambito per la gestione dei servizi socio assistenziali. Gli atti sono passati con i soli voti della maggioranza, quindici sui tredici richiesti. Approvato il 24 maggio con la sola maggioranza relativa di 12 voti, è stata l’opposizione a segnalare, e diffidare l’amministrazione Salvati, a ritornare in Assise affinché il testo ricevesse l’approvazione della maggioranza assoluta, come previsto dal Tuel. “Rispetto alla convenzione del Piano di Zona, l’azienda consortile permetterà una maggiore stabilità dei servizi erogati e la stabilizzazione del persone, che opera da anni nel precariato” le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Raffaele Sicignano. Statuto e Convenzione sono stati già votati dagli altri comuni associati: Angri, Sant’Egidio Monte Albino e Corbara. Non esiste differenza demografica, ogni comune peserà per la stessa quota societaria. Una scelta che non è piaciuta sia alla minoranza che a parte della stessa maggioranza. “Abbiamo raggiunto un accordo con gli altri Comuni. Il Pdz esponeva il nostro comune ad un indebitamento incontrollato, con l’azienda consortile le perdite saranno ripartite in ugual misura” sottolinea Sicignano. Sono proprio gli oltre 4 milioni di euro di debiti ereditati dal vecchio piano di zona disciolto, che hanno contribuito al disavanzo di 33 milioni di euro che ha comportato l’adozione del piano di riequilibrio. Debiti di cui Scafati è responsabile legalmente come capofila, ma economicamente esposta per meno di 500 mila euro. La polemica si accende quando la segretaria comunale Giovanna Imparato dichiarerà improcedibili gli emendamenti presentati dal gruppo Insieme per Scafati. “Mancano di pareri dei revisori e dei dirigenti” spiegherà. Emergerà un vuoto normativo, perché il regolamento da un lato permette la presentazione di emendamenti fino al giorno della seduta consiliare, dall’altro però richiede i dovuti pareri per l’ammissibilità. “Sono stati presentati venerdi pomeriggio, tre giorni prima” sbottano Michele Russo e Michele Grimaldi. Replicherà il sindaco Cristoforo Salvati, evidenziando l’intermezzo festivo e la festa patronale. “Come garante della legalità posso essere spiaciuto, e mi auguro che la commissione Statuto colmi questo buco, ma ci atteniamo al parere della segretaria”. Non basta a convincere il gruppo di centrosinistra, che decide di non prendere parte alla votazione: “Atto illegittimo e di scarsa educazione istituzionale”.

Adriano Falanga