Terzigno. Deriva social, sindaco minacciato di morte

Terzigno. Deriva social sempre più preoccupante. A farne le spese il primo cittadino Francesco Ranieri minacciato pesantemente da un contatto sotto un post.

La minaccia

Una brutta minaccia: “No, stavolta riferite al sindaco che a breve quando meno se lo aspetta gli uscirà sangue da tutte le parti del corpo, lo rimango morto a terra” si legge nel commento che lo stesso primo cittadino ha reso pubblico sullo stesso social sul proprio profilo, commentando amaramente l’accaduto: “Subisco offese quotidianamente senza mai dire nulla, poiché educato in questo modo. Non ho mai offeso nessuno né istigato. Addirittura siamo passati a minacce di morte. Lo dico a miei colleghi: vi fa stare bene tutto questo? Mi tutelerò nelle sedi opportune”, dice il primo cittadino. Saranno gli inquirenti eventualmente a risalire all’autore del post mentre la comunità tutta, indignata, si è stretta intorno al giovane sindaco molto apprezzato in città.

ReCro