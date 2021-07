VIDEO – Angri. Tanti auguri alla “Taverna” per i suoi primi dieci anni

Angri. Tanti auguri alla “Taverna” per i suoi primi dieci anni.

Un piccolo ma suggestivo ritrovo degli antichi sapori per festeggiare un decennale. ‘A Taverna ‘e Mast’Aniello ha celebrato così il suo decimo anniversario. Passando in rassegna la fiera sapori tradizionali e il gusto di un buon bicchiere di vino. Anche l’artista Luca Sepe ha voluto fare il suo omaggio alla famiglia Orlando – Ingenito per questo decennale, viatico per altri importanti traguardi e ritorno alla vita per il secolare centro storico del Borgo Ardinghi.



















Il grande affetto e gli antichi sapori

Tutti quelli che nutrono apprezzamento e stanno bene alla “taverna napoletana” si sono riuniti con affetto intorno all’oste Antonio e alla sua passionale brigata familiare tributando apprezzamento per l’originale celebrazione luculliana nella storica aia dell’antico cortile Nocera dove, in questa piccola ma originale fiera dei sapori, ogni tappa è stato piacere per il palato.

Il servizio è di Aldo Severino

Guarda anche VIDEO – Angri. Recovery fund: Cosimo Ferraioli: “l’agro penalizzato”