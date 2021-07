Angri. Un presidio dei Carabinieri in Piazza Doria per gestire la movida.

Un presidio dei Carabinieri in Piazza Doria per tenere sicura l’area storica della città di Angri durante i momenti di alta movida. E’ questa l’ultima mossa messa in campo dall’amministrazione comunale del Sindaco Cosimo Ferraioli, che ha deciso nelle ultime ore di istituire nella piazza principale un presidio delle forze dell’ordine a contrasto di attività illegali durante le ore serali. Il tema del controllo dallo scoppio della pandemia globale dovuta al Covid-19 è diventato quanto mai fondamentale per la politica locale, che deve far fronte a diverse necessità.

Il primo, il più importante, è sicuramente quello riguardante l’osservanza delle norme igienico sanitarie all’interno dei centri di aggregazioni cittadini, aspetto assolutamente da non sottovalutare per la possibile creazione di cluster e conseguente rovina economica. Un altro aspetto, sicuramente più selvaggio, è legato agli episodi rissosi o di fastidio pubblico tra i giovani e meno giovani, un fenomeno sempre più in crescita negli ultimi mesi visto anche il clima di sfogo generalizzato dopo le varie fasi di lockdown dell’ultimo anno. Potevano essere già intravisti nelle ultime settimane in questo senso alcuni gruppi di vigilanza privata a difesa e controllo delle zone ricreative, che ora saranno appoggiati dal corpo militare dei Carabinieri. Una scelta dettata anche dalla gravissima carenza di personale all’interno del Comando della Polizia Locale angrese, che non riesce in nessun modo viste le unità contabili sulle dita della mano a mettere a sistema un lavoro di controllo e prevenzione sul territorio.

Le parole di Mainardi

“Non viviamo nessuna emergenza sicurezza, la scelta intrapresa con la disponibilità del Comando dei Carabinieri locale, che ringraziamo vivamente, va verso una prevenzione di fenomeni di microcriminalità o di non rispetto delle norme igienico sanitarie. Saranno presenti nelle serate di movida con una maggiore affluenza prevista, per esempio durante la rassegna estiva, e non dovranno incutere paura ma anzi, un senso di protezione sul nostro territorio che continua a vivere tante battaglie.” spiega il vicesindaco di Angri Antonio Mainardi, che poi specifica sul futuro di tale iniziativa:” Ovviamente vista la fase pandemica il futuro di questo presidio naviga a vista, sicuramente andremo avanti fino a Settembre con la conclusione del periodo estivo, dopodiché riprogrammeremo le azioni sul territorio tenendo conto anche della carenza di personale alla Polizia Locale.”

Alfonso Romano

Guarda anche VIDEO – Angri. Recovery fund: Cosimo Ferraioli: “l’agro penalizzato”