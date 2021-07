COVID-19. Avanzata della variante delta anche nel salernitano

La variante Delta di COVID-19 si insinua approfittando anche di un generale clima di rilassamento e disattenzione. I bollettini dei contagi seppur meno frequenti riscontrano nell’agro vesuviano e stabiese nuovi contagi, anche tra la popolazione vaccinata. Ci sono anche focolai come quello di Torre del Greco. In appena 24 ore sono stati registrati 10 nuovi casi e nessuna nuova guarigione. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale nell’aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale.



















Situazione di allerta

Situazione di attenzione anche nel salernitano, a Roccapiemonte. ll sindaco Carmine Pagano comunica che, dopo una lunga fase senza segnalazioni di positività da Covid-19 tra la popolazione, l’ASL ha informato che tre cittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, già vaccinati, hanno contratto il virus. Due i nuovi contagi nel comune di Pollica. La comunicazione è stata fatta dal sindaco Stefano Pisani. Si tratta di due giovani, uno residente ed uno domiciliato sul territorio comunale. A San Valentino Torio il sindaco Strianese comunica che negli ultimi giorni non ci sono stati nuovi casi positivi al Covid 19.















Il problema della vaccinazione tra gli under 18

Resta ancora poco chiaro il protocollo per la vaccinazione della fascia 12 / 17 anni. Si attende di conoscere le decisioni dell’ASL anche in vista della riapertura dell’anno scolastico previsto per il prossimo 15 settembre. L’obbligo di vaccinazione sembra un imperativo come afferma lo stesso governatore De Luca.

