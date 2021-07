Investire non è semplice, eppure può essere un’attività redditizia per piccoli e grandi risparmiatori, così come per attività e aziende

Investimenti e consulenza: la filosofia Moneyfarm pone le persone al centro

Non è semplice, dicevamo, ma lo è diventato con il passare del tempo, grazie a consulenti disponibili in ogni momento e piani studiati su misura per il singolo investitore.

L’obiettivo di Moneyfarm, migliore consulente finanziario indipendente negli ultimi anni in Italia, è aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi finanziari, studiando piani di investimento personalizzati in base all’esigenza di ogni singolo individuo.

La strategia di investimento è un elemento centrale nella proposta di gestore patrimoniale. Quali sono allora i principi chiave della filosofia Moneyfarm? L’importanza data agli investimenti sul mercato finanziario. La liquidità è da sempre considerata il metodo più sicuro per preservare i propri soldi a lungo termine, ma non è statisticamente sempre corretto affermarlo. I bassi tassi di interesse e l’inflazione possono far abbassare il valore del denaro nel tempo, come spiegato all’interno di questo report. Con l’investimento, chiaramente, la possibilità di perdere denaro aumenta rispetto allo zero, ma i mercati finanziari possono aiutare una persona a raggiungere i propri obiettivi e vedere i propri investimenti ripagati. Quando si parla di investimento e investitori, si devono tenere in mente due fattori: il rischio cui chi investe si espone e la ricompensa che si aspetta di ottenere.

Un aspetto cruciale degli investimenti è la gestione del rischio, importante quanto l’attesa del rendimento. All’interno di un portafoglio di investimenti, bisogna prevedere diversi scenari e tenerli in considerazione. La strategia di investimento Moneyfarm si basa principalmente su una visione a lungo termine, in modo tale da assorbire meglio eventuali piccole perdite e aumentare invece i guadagni. Nel tempo, è più verosimile pensare che l’investitore raggiunga i propri obiettivi, con un piano che sia solido e fruttuoso nel tempo. Importante è contenere i costi, mantenendoli il più bassi possibile. Il controllo dei costi è uno dei fattori chiave per la riuscita di un investimento.

Ancora più fondamentale, però, la diversificazione, ovvero la creazione di un portafoglio multi-asset dalla giusta miscela, che potrà ancora una volta permettere di assorbire meglio eventuali perdite e aumentare le corsie di guadagno. Moneyfarm pone al centro del proprio pacchetto di investimenti la consulenza. L’investitore va accompagnato passo dopo passo in questo processo ed è per questo che Moneyfarm mette a disposizione un team di consulenti. Il team è a disposizione per guidare i clienti attraverso il percorso di investimento, oltre a fornire supporto se e quando è necessario. I nostri consulenti aiutano i clienti a comprendere i propri obiettivi, definire il livello di rischio appropriato e supportare il cliente durante i periodi di volatilità del mercato. Essi costituiscono una parte fondamentale della nostra più ampia strategia di investimento.