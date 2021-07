Nocera Inferiore. Approvato il regolamento per la Consulta della salute

Il Consiglio Comunale approva il regolamento per la Consulta comunale della salute

Il Sindaco Torquato: “Siamo orgogliosi del risultato raggiunto. Per primo nella provincia di Salerno, il Comune di Nocera Inferiore si è dotato di uno strumento di sostegno, proposta e controllo sui temi della salute”

L’approvazione

Il Consiglio Comunale ha approvato, nella seduta di oggi, il regolamento della Consulta comunale per la salute. La consulta comunale della salute è uno strumento di raccordo tra le Istituzioni sanitarie e politiche della città e le rappresentanze sociali delle associazioni territorio nel campo strettamente sanitario. Essa si pone l’obiettivo di favorire un diretto intervento sulle tematiche inerenti le problematiche sanitarie che interessano il territorio nocerino. E’ composta dal Presidente che è rappresentato dal Sindaco, dal vicepresidente che è il presidente della Commissione speciale sanità, oltre che dai rappresentanti territoriali delle strutture sanitarie pubbliche e delle associazioni del territorio che si occupano di sanità. I componenti della Consulta restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e si riuniscono una volta ogni 6 mesi o se richiesto dal Presidente o da 1/3 dei suoi componenti. Il Presidente della Commissione speciale sanità, il dottor Vincenzo Stile, ringraziando quanti si sono spesi per il risultato raggiunto, nel corso dei lavori del Consiglio, ha dichiarato: “E’ un risultato di squadra di questa amministrazione che si è distinta nel corso di questo anno particolarmente difficile per la gestione dell’ emergenza sanitaria”.